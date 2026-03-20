自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

棒球迷看這！費仔悠遊卡即日起一週預購 通路一次看

2026/03/20 13:50

台美混血球星「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）在經典賽精彩表現圈粉無數。悠遊卡公司也特別推出「Stuart Fairchild費仔榮耀致勝SuperCard紀念悠遊卡」，預購時間自今（20日）11:00起至3月26日23:59止。（悠遊卡公司提供）台美混血球星「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）在經典賽精彩表現圈粉無數。悠遊卡公司也特別推出「Stuart Fairchild費仔榮耀致勝SuperCard紀念悠遊卡」，預購時間自今（20日）11:00起至3月26日23:59止。（悠遊卡公司提供）

〔記者甘孟霖／台北報導〕台灣隊在2026世界棒球經典賽表現不俗，陣中台美混血球星「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）精彩表現更圈粉無數。悠遊卡公司也特別推出「Stuart Fairchild費仔榮耀致勝SuperCard紀念悠遊卡」，預購時間自今（20日）11:00起至3月26日23:59止，於7-ELEVEN ibon機台、全家行動購、博客來品牌旗艦館、momo品牌旗艦館以及PChome24h購物、萊爾富POS預購，採限時不限量預購，喜愛費仔的球迷朋友們可得把握機會，共同珍藏這段寫下歷史的關鍵瞬間。

悠遊卡公司表示，今年經典賽台灣隊首度於對戰韓國的史詩級戰役中勝出，寫下歷史性的勝利，費仔在關鍵時刻轟出石破天驚的逆轉兩分全壘打，不僅改寫比數，更點燃全場熱血沸騰帶動士氣，最終成功守住勝利，這一擊不僅展現其優異實力，也傳遞出對台灣的認同與熱情，讓全國球迷深受感動。費仔向球迷致意：「代表台灣參加這次國際賽事，是我職業生涯中最崇高的榮耀之一，能夠擁有這樣的機會，我由衷感謝，也非常感謝球迷們始終如一的支持。」

為紀念這場振奮人心的國際賽事與費仔的關鍵表現，悠遊卡公司推出「Stuart Fairchild費仔榮耀致勝SuperCard紀念悠遊卡」，本系列以費仔在比賽中的高光時刻為設計主軸，並搭配費仔的簽名燙印，發行一套2張悠遊卡，卡面完整呈現費仔揮棒瞬間與球場張力，卡套封面設計更具深意，捕捉費仔揮出全壘打、奔回本壘時綻放笑容的瞬間，彷彿感受到全場沸騰的歡呼與勝利的喜悅，結合TEAM TAIWAN字樣，將比賽的熱血與榮耀濃縮其中，極具收藏價值。透過此次紀念商品的推出，期盼延續賽事帶來的熱血與感動，讓這段屬於Team Taiwan的重要時刻，留存在每位球迷心中。

悠遊卡公司指出，預購時間自2026年3月20日11：00起至3月26日23：59截止，並於7-ELEVEN ibon機台、全家行動購、博客來品牌旗艦館、momo品牌旗艦館以及PChome24h購物、萊爾富POS預購，線上線下同步開放預購，限時不限量，一套2張，每套售價399元，預計於5月11日起陸續到貨，邀請所有熱血球迷準時搶購，一同延續東京巨蛋的悸動與回憶。

台美混血球星「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）在經典賽精彩表現圈粉無數。悠遊卡公司也特別推出「Stuart Fairchild費仔榮耀致勝SuperCard紀念悠遊卡」，預購時間自今（20日）11:00起至3月26日23:59止。（悠遊卡公司提供）台美混血球星「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）在經典賽精彩表現圈粉無數。悠遊卡公司也特別推出「Stuart Fairchild費仔榮耀致勝SuperCard紀念悠遊卡」，預購時間自今（20日）11:00起至3月26日23:59止。（悠遊卡公司提供）

台美混血球星「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）在經典賽精彩表現圈粉無數。悠遊卡公司也特別推出「Stuart Fairchild費仔榮耀致勝SuperCard紀念悠遊卡」，預購時間自今（20日）11:00起至3月26日23:59止。（悠遊卡公司提供）台美混血球星「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）在經典賽精彩表現圈粉無數。悠遊卡公司也特別推出「Stuart Fairchild費仔榮耀致勝SuperCard紀念悠遊卡」，預購時間自今（20日）11:00起至3月26日23:59止。（悠遊卡公司提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中