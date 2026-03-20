網球》罕病女將瓊絲盛讚傳奇大威：房裡仍掛著妳的海報！

大威（左起）曾與瓊絲在奧斯汀練球。（取自瓊絲IG）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕前世界球后大威廉絲（Venus Williams） 歷經2盤激戰，惜敗給英國年輕對手瓊絲（Francesca Jones），45歲美國地主老將無緣邁阿密網賽開胡，雖已吞下9連敗，奮戰到底的鬥志仍贏得患有罕見遺傳疾病的後輩盛讚。

「我房間裡還貼著妳的海報！」這場跨越世代對決，25歲的瓊絲扳倒大滿貫7冠后、3度邁阿密掄元的大威，職業生涯首度WTA千分等級大賽開胡，賽後難掩激動情緒，特地向兒時偶像鞠躬致意，大威也微笑擁抱，場面相當溫馨，瓊絲說：「從小父親帶著我去溫布頓錦標賽中央球場看大威和小威廉絲（Serena Williams）打球，她們都是開創者，極力推廣這項運動，影響力如此深遠，如今大家才能擁有規模盛大的賽事，我們心懷無限感謝。」

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瓊絲出生時，每隻手僅有4根手指、雙腳總共7根腳趾，醫生不建議從事激烈運動，如今她卻堅持成為職業球員，奮鬥過程相當勵志。儘管大威本季仍未開胡，引發是否該持續拿外卡打大賽的質疑，瓊絲認為這位傳奇老將仍有實力一搏，「人們可能會關注她接連輸球，但我們更應看到，她還能拚好幾場艱苦的3盤大戰。她的發球依舊犀利，完全有能力贏得比賽，而且具備頂尖競爭水準。」

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