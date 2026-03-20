中職》亞太成棒主球場開幕 台南「棒球之都」邁入全新階段

亞太國際棒球中心成棒主球場將於29日迎來職棒首戰。（記者洪瑞琴攝）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南棒球發展邁入新紀元！南市府今（20）日在亞太國際棒球訓練中心舉行成棒主球場開幕式，宣告這座具國際規格的棒球重鎮正式啟用，也象徵台南「棒球之都」邁入全新階段。

開幕式由市長黃偉哲親自主持，與體育局長陳良乾、運動部次長洪志昌及各級棒球學校校長、教練齊聚見證。這座可容納2萬5千人的成棒主球場正式啟用，未來將成為台灣重要的棒球訓練與國際賽事基地。

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黃偉哲表示，29日首場開幕戰2.5萬張預售票已賣完，還有700多位買不到票的球迷「敲碗」期待中，市府將會想辦法，主球場將與統一獅合作，少棒主球場及其他球場則與棒協合作。亞太國際棒球訓練中心是從時任市長的總統賴清德、前代理市長李孟諺持續接棒，台南近年最重要的體育建設之一，總經費約33.65億元，占地約30公頃，從少棒、青少棒場地陸續啟用，到如今成棒主球場正式開打，象徵台南棒球發展拼圖全面到位。他強調，這也是全台少數專為棒球量身打造的國際級訓練園區，未來不僅能承接職業賽事，更有機會吸引國際球隊來台移地訓練，讓台南棒球與世界接軌。

洪志昌強調，中央與地方共同合作，訓練中心將成為國家棒球訓練基地，培訓各級棒球選手。

體育局長陳良乾表示，主球場採用高規格草皮與排水系統，並優化球員與觀眾動線設計，兼顧專業訓練與觀賽體驗。整個園區包含成棒與少棒主、副球場、室內外投打練習場及內野練習場，共計7座球場，可同時支援不同層級賽事與培訓需求。

體育局表示，未來將結合台南豐富的歷史文化與觀光資源，打造兼具運動、文化與觀光的城市新亮點。3月29日開幕戰將由統一7-ELEVEN獅迎戰台鋼雄鷹，邀請全國球迷進場感受嶄新球場魅力，一同為台灣棒球喝采。

亞太棒球場今日開幕式。（記者洪瑞琴攝）

台南市長黃偉哲主持開幕式後開心模擬揮棒姿勢。（記者洪瑞琴攝）

亞太棒球訓練中心今日熱鬧開幕。（記者洪瑞琴攝）

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