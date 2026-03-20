經典賽》日本隊不適應投球計時器 菅野智之直言日職改革偏慢

菅野智之。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕2026年世界棒球經典賽，日本隊在8強戰敗給委內瑞拉，這是日本隊史首度無緣4強舞台。不少日本隊選手難以適應日職賽場尚未實施的投球時鐘，身為本屆日本隊最年長的投手、現年36歲的洛磯隊右投菅野智之認為，日本球界應該要導入投球計時器的規則。

菅野智之今天在大聯盟熱身賽面對巨人隊，先發3局用34球，其中有26顆好球，被敲4安失1分非自責，賞1次三振，最快丟到93.8英哩（約151公里）。

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日媒《體育報知》報導，回到這屆的經典賽，菅野智之說，「坦白說，我不確定用不甘心來形容是否貼切，但我很強烈地覺得，不想讓這段經歷就這樣當作一段不錯的經驗就此結束。我很想在這種高水準的舞台繼續挑戰，同時也讓我意識到自己還能成長，這段期間對我來說很有價值，我不想只是用這是一次很好的經驗就結束，而是有種不想就此畫下句點的感覺。」

對於來自日職的投手群難以適應投球計時器，菅野智之指出，「如果能導入的話，我認為應該要導入。不過在日本，起步比較慢、也有其困難。如果從商業角度來看，縮短比賽時間，可能會讓部分球團感到困擾，會衍生出各種問題。」

「但我希望能以選手作為最優先考量，而不是只看球團利益。希望未來不只是考慮球團的利益，而是讓整個日本棒球界變得更好，能夠在世界標準下競爭。若能從這樣的角度思考，我認為會朝好的方向發展。」菅野智之說道。

菅野智之舉出指定打擊（DH）為例，「像是DH制度也是討論多年，才終於確定明年實施（指日職中央聯盟）。如果現在開始討論投球計時器，是否明年就能立刻上路...我過去擔任過（巨人隊的）球員會長，曾在球員工會做事，知道被要求展現效率，但現實中確實存在困難。但我認為，只要是為選手著想、以『選手第一』來思考的話，我認為這並不是什麼困難的問題。」

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