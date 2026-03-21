NBA東部龍頭活塞戰勇士、HBL四強戰 今日賽事預告與轉播

活塞明星中鋒杜蘭。（資料照，美聯社）

大家早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

東部龍頭活塞將在主場面對勇士，近6戰5勝的活塞隊，當家一哥坎寧安（Cade Cunningham）因為氣胸將暫時缺陣，將由明星中鋒杜蘭（Jalen Duren）領軍挑戰3連勝。而近10戰吞8敗的勇士，目前暫居西部第10名，要力保西部第10的附加賽位置。

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東部第二的塞爾提克，將作客西部第11名的灰熊。布朗（Jaylen Brown）與塔圖姆（Jayson Tatum）領軍的綠衫軍要挑戰4連勝。

HBL四強戰今天登場，女子組四強方面，北一女中面對永仁高中、陽明高中碰上南山高中；男子組四強部分，東泰高中對上南湖高中，能仁家商面對松山高中。

中職熱身賽，統一獅碰上中信兄弟，台鋼雄鷹迎戰味全龍，樂天桃猿對上富邦悍將。

TPBL方面，特攻對上海神，戰神迎戰雲豹；TPVL方面，桃園雲豹飛將面對臺中連莊。

另外還有UBA大專籃球聯賽、法國奧爾良羽球大師賽、英超等賽事，敬請鎖定轉播。

NBA

07：30 勇士 VS 活塞 轉播：緯來體育、愛爾達體育1台

08：00 塞爾提克 VS 灰熊 轉播：緯來育樂

日職

12：00 橫濱DeNA VS 西武獅 轉播：DAZN 1、DAZN 3

HBL四強戰

10：00 女子組四強 北一女中 VS 永仁高中

12：00 男子組四強 東泰高中 VS 南湖高中

16：00 女子組四強 陽明高中 VS 南山高中

18：00 男子組四強 能仁家商 VS 松山高中

轉播：愛爾達體育2台

中華職棒熱身賽

13：00 中信兄弟 VS 統一獅 轉播：緯來體育、愛爾達體育1台

17：00 味全龍 VS 台鋼雄鷹 轉播：緯來體育、愛爾達體育1台

17：00 富邦悍將 VS 樂天桃猿 轉播：緯來綜合、愛爾達體育MAX 1台

TPBL台灣職籃大聯盟例行賽

14：30 海神 VS 特攻

17：00 雲豹 VS 戰神

轉播：MOMO TV

UBA大專籃球聯賽

13：00 虎尾科大 VS 輔仁大學

15：00 臺灣藝大 VS 健行科大

17：00 政治大學 VS 黎明學院

19：00 國立體大 VS 中信學院

轉播：緯來精采

BWF 法國奧爾良羽球大師賽

17：00 四強賽 轉播：愛爾達體育3台

台灣職業排球聯賽TPVL

18：30 臺中連莊 VS 桃園雲豹飛將 轉播：緯來育樂、愛爾達體育4台

英超

20：20 布萊頓 VS 利物浦 第31輪

22：50 富勒姆 VS 伯恩利 第31輪

轉播：愛爾達體育1台

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