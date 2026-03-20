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網球》巴西小子豐塞卡苦戰復仇 邁阿密對決球王艾卡拉茲

2026/03/20 18:10

艾卡拉茲（右起）與豐塞卡。（資料照，ATP官網）艾卡拉茲（右起）與豐塞卡。（資料照，ATP官網）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕19歲巴西小子豐塞卡（Joao Fonseca）歷經3盤苦戰，6：4、3：6、6：2復仇匈牙利對手法比安（Fabian Marozsan），開胡挺進邁阿密網賽男單次輪，即將對決西班牙世界球王艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）。

「我當然很興奮！」這項男女共站、ATP千分等級大師賽，正在美國佛州大城進行，豐塞卡汲取去年羅馬紅土大師賽輸球的教訓，強轟12記愛司、3度破發，拉鋸1小時50分鐘向法比安討回顏面，賽後被問及挑戰人氣寵兒艾卡拉茲，天賦十足的巴西小子充滿無限期待，「我不知道其他球員想法，但我很期待與頂尖高手交鋒。前站我才和Jannik交手，如今又要和Carlos對決，這肯定是絕佳的經歷，也會是場精彩比賽，希望我能贏得勝利。」3月11日豐塞卡於印地安泉16強接連搶7失手，才敗給最後奪冠的義大利第2種子辛納（Jannik Sinner）。

艾卡拉茲雖在同被譽為北美「陽光雙賽」的印地安泉4強止步，遭到俄國老將梅德維夫（Daniil Medvedev）終止開季16連勝，22歲球王自認臨場信心未受影響，準備在邁阿密挑戰賽史第2冠，首輪免戰的頭號種子以逸待勞，這也是他去年12月與豐塞卡在當地打表演賽後，首度職業巡迴賽交鋒。

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