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企排》廖苡任想休息被傳成想退役 鯨華與台電爭后拚連霸

2026/03/20 18:24

廖苡任。（排協提供）廖苡任。（排協提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕輸球就回家！企業21年排球聯賽今進行殘酷的挑戰賽，高雄台電女排隊先丟1局連趕3局，扳倒例行賽排名第二的新北中纖，明後兩天將與台北鯨華爭奪本季冠軍。

鯨華今以（25:17、25:15、24:26、25:11力退義力營造，朝向連霸之路邁出重要一步。上季最有價值球員MVP甘可慧，今日表現亮眼，連攻帶攔收下20分是兩隊之最，劉美菁也收下12分，義力營造許甄軒與吳紫華各拿12分。

鯨華去年奪下企排20年冠軍，隊長廖苡任當時旅日，笑稱以「觀眾」身分支持鯨華封后，本季歸隊再次穿上鯨華球衣，與隊友一路扶持，再度挺進明日開打的總冠軍戰，廖苡任從季初的興奮，到有滿滿的回憶。她也笑說，「雖然自己想休息傳成想退役，但未來真的很難說，就先專注當下，享受一切。」

例行賽以11勝13負排名第三的高雄台電，今日堪稱上演驚奇，4局扳倒了例行賽排名第二的新北中纖，再次挺進了總冠軍戰，又要遇上臺北鯨華。高雄台電主攻手許菀芸今日拿下17分是兩隊最高，蔡幼群也有16分進帳，而新北中纖副攻手張瓈文生涯企排最終戰拿下14分，是全隊最高，日籍好手Miku也有13分進帳。

今日這一勝，對高雄台電而言意義重大。隊長、主攻手許菀芸賽後談到全隊背水一戰的心情，「這一季我們雖然跌跌撞撞，甚至到了下半季都還在磨合的狀態，但不管前面打得怎樣，今天這場就是拚了。」身為傳統排球勁旅，高雄台電本季因例行賽戰績，飽受批評，許菀芸用正面的態度面對，「其實任何運動有支持和批評的聲音都很正常，重點是我們要怎麼證明自己的努力，不是可以輕易被論斷的。」

談到接下來將與臺北鯨華爭奪冠軍榮耀，許菀芸分析，「明顯她們就是比我們快，所以我們在攔防上要比今天更快速。」她也和隊友信心喊話，「堅持到最後，穩定發揮，相信我們也可以做到。」

明日21日）在屏東縣立體育館將舉行企排21年總決賽，採三戰兩勝制，下午4點起，女子組先登場，由鯨華與高雄台電一較高下，接著18時舉行男子組賽事。週日賽程則自15時起，依序進行女子組與男子組比賽，決定冠軍誰屬。

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