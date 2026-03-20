經典賽》「各國職棒願意停賽兩週嗎？」曾總點出經典賽移至季中的困難點

樂天總教練曾豪駒。（記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕第6屆經典賽已落幕，以總教練曾豪駒為首的台灣隊教練團都已回到中職母隊執教，而面對目前大聯盟有意將下屆賽事改至季中舉行，曾總直言，「要在什麼時候舉行都ok，最主要的是球團意願，各國職棒願意停賽兩週嗎？」

台灣隊在本屆經典賽預賽2勝2敗作收，無緣闖進八強複賽，曾豪駒則在返台前發出「畢業宣言」，表示自己將從國家隊總教練卸任，他返回母隊樂天桃猿帶兵，今晚在亞太成棒主球場舉行的公辦熱身賽，迎戰由「餅總」林岳平領軍的統一獅。

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曾總自前年執掌12強台灣隊兵符，到去年2月經典賽資格賽和今年剛結束的經典賽，歷經3項大賽洗禮後，他今天坦言，在宣布「畢業」之前已有跟會長蔡其昌報告，「會長知道我的想法，我們也有很多討論。台灣優秀的教練很多，如何經過這樣的歷程，創造新的思維，未來台灣棒球就會好的人才，和好的想法出來。」他強調，如果都是同樣的人去帶，思維就會被侷限住，「希望能出現更好的教練，有更好的想法。」

對於大聯盟主席曼佛瑞提出下屆經典賽考慮移至季中的說法，曾總則指出，「當然這不是我們可以掌控的，主辦單位有這樣的想法，是考慮到選手在開季前受傷的機率。但季中也有季中的問題，要在什麼時候舉行都ok，最重要的是球團的意願，你說季中舉行，要不要停賽，各國職棒願意停賽兩週嗎？」

曾總認為，經典賽因為參與的選手星度夠，當然有機會變成像世足一樣的世界盃盛事，只是他強調，「重點在於各國球團是否支持，到時候如果球團還是限制那麼多，意思是一樣的。」餅總在這三屆大賽也是台灣隊的教練團一員，他更執掌上屆經典賽的台灣隊兵符，他直言若移到季中舉行，對台灣來說更不利，除了必須配合延賽，戰力上跟一流國家仍有差距，也認為，「這個賽事的困難點在於，球團給予的權限到哪裡。」

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