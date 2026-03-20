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東超季後賽》從不被看好到成為「全村希望」陳建州點出領航猿成功關鍵

2026/03/20 18:35

桃園領航猿今晚在4強賽出擊。（東超提供）桃園領航猿今晚在4強賽出擊。（東超提供）

〔記者粘藐云／澳門報導〕桃園領航猿今晚8點半要在東亞超級聯賽4強賽迎戰東京電擊，力拚冠軍賽門票，他們也是唯一僅存的台灣球隊。對於領航猿持續在亞洲打出知名度和成績，PLG副會長陳建州認為，關鍵在於球隊願意長期經營，並建立自己的文化與體系，這樣的發展方式，未來有機會成為台灣職籃球隊的發展模板。

東超4強前天已經出爐，除了領航猿，其餘3支球隊分別是來自日本的宇都宮皇者、琉球黃金國王和東京電擊。對於領航猿能在列強夾殺中突圍，陳建州說：「這是相當榮耀的事情，真的是台灣全村希望，期待他們能夠闖進冠軍戰，他們也值得一座冠軍。」

陳建州提到，領航猿過去在PLG創立時期，算是不太被矚目或看好的球隊，但他認同領航猿董事長李忠恕的經營理念，關鍵不在於投入多少錢或資源，而是「不怕輸」這件事，「我覺得這在本土的養成，還有建立球隊文化、紀律，或許是日本也沒有的，我們的紀律和團隊籃球，這是我們很大優勢，這我覺得可以為台灣籃球樹立模板。」

陳建州不諱言，礙於現在聯盟規章，球隊確實無法找來薪資過於高昂的洋將，「以我們現有的洋將薪資，在今天晚上可能碰到是他1年150萬美元這種級別的洋將，那贏下來的話，我們不是更榮耀嗎？」

陳建州。（東超提供）陳建州。（東超提供）

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