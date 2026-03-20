自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》江少慶調整如何？ 餅總秒豎雙拇指

2026/03/20 19:10

江少慶。（資料照，記者林正堃攝）江少慶。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕以補償選手身分加盟統一獅，江少慶目前的調整進度受到關注，總教練林岳平今天被問及他的狀況，立刻豎起兩隻大拇指予以肯定，「按照進度，4月第1週就會在二軍登板」，又補充他目前已在牛棚投到50球、最快球速153公里。

32歲的江少慶在2021年季中選秀獲富邦悍將以狀元籤指名，去年季後球團網羅行使自由球員資格的前獅隊捕手林岱安後，他被獅隊選為補償方案的補償球員，當時成為震撼球界的大新聞。江少慶在披上76號獅袍後，就按照教練團的進度順利調整，餅總今被問及他的狀況時，面露笑容給出4月第1週就會在二軍出賽的進度，「接下來就是抓他可以投到4局的量，就可以準備上一軍了」。

統一獅總教練林岳平。（記者李惠洲攝）統一獅總教練林岳平。（記者李惠洲攝）

江少慶目前牛棚強度已到50球，除了最快飆到153公里，投球均速也來到146公里，明天將進行並未全力丟的「輕牛棚」練投，接下來就進入實戰投打練習。餅總說：「就看他實戰後的回饋，只要他可以在比賽中投到65至75球的強度，就可能會讓他上一軍。」

「不管結果如何，只要他能站上去投，是充分準備好，就足以證明我們對他的期待。」餅總表示今年給江少慶設下至少10場先發的目標，目前看來，初估5月就可以完全上軌道，「應該不會讓他進入輪值，會讓他投完後休息天數長一點，基本上今年能投到10場，5、60局，就是成功的，我們的目標是來年讓他可以變成投100局的本土投手。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中