中職》江少慶調整如何？ 餅總秒豎雙拇指

江少慶。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕以補償選手身分加盟統一獅，江少慶目前的調整進度受到關注，總教練林岳平今天被問及他的狀況，立刻豎起兩隻大拇指予以肯定，「按照進度，4月第1週就會在二軍登板」，又補充他目前已在牛棚投到50球、最快球速153公里。

32歲的江少慶在2021年季中選秀獲富邦悍將以狀元籤指名，去年季後球團網羅行使自由球員資格的前獅隊捕手林岱安後，他被獅隊選為補償方案的補償球員，當時成為震撼球界的大新聞。江少慶在披上76號獅袍後，就按照教練團的進度順利調整，餅總今被問及他的狀況時，面露笑容給出4月第1週就會在二軍出賽的進度，「接下來就是抓他可以投到4局的量，就可以準備上一軍了」。

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統一獅總教練林岳平。（記者李惠洲攝）

江少慶目前牛棚強度已到50球，除了最快飆到153公里，投球均速也來到146公里，明天將進行並未全力丟的「輕牛棚」練投，接下來就進入實戰投打練習。餅總說：「就看他實戰後的回饋，只要他可以在比賽中投到65至75球的強度，就可能會讓他上一軍。」

「不管結果如何，只要他能站上去投，是充分準備好，就足以證明我們對他的期待。」餅總表示今年給江少慶設下至少10場先發的目標，目前看來，初估5月就可以完全上軌道，「應該不會讓他進入輪值，會讓他投完後休息天數長一點，基本上今年能投到10場，5、60局，就是成功的，我們的目標是來年讓他可以變成投100局的本土投手。」

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