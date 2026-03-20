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女足世界盃》台灣隊11月洲際附加賽先拚前2 再挑戰歐洲等勁旅

2026/03/20 19:44

台灣女足11月再拚洲際附加賽，繼續朝著世界盃而努力。 （足協提供）台灣女足11月再拚洲際附加賽，繼續朝著世界盃而努力。 （足協提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕台灣隊昨於2026年女足亞洲盃附加賽0：4不敵強敵北韓，雖然錯失直接晉級2027年巴西世界盃的門票，今年底仍可角逐「10搶3」的洲際附加賽，第一階段先拚前兩名，明年第二階段再挑戰歐洲及南美等地勁旅。

台灣女足本屆亞洲盃在澳洲惜敗日本後，接連強壓越南、印度，不但重返8強，面對衛冕軍中國還締造正規戰未失球逼平的隊史紀錄，儘管附加賽下半場遭到北韓突破，全隊仍展現奮戰到底的強烈企圖心，賽後泰籍總教練查克摩爾（Prasobchoke Chokemor） 強調，台灣正處於通往世界盃的正確道路，「我為球員感到無比驕傲。她們踢得很好，拚出韌性與鬥志，全力執行戰術。我們還有洲際附加賽，回國後持續改進與訓練，雖然與亞洲頂尖強權還有差距，我們加倍努力變得更強，迎接下個挑戰。」

洲際附加賽共有10隊角逐3張世界盃席次，包括亞洲區2隊、非洲區2隊、中北美洲及加勒比海區2隊、南美洲2隊、大洋洲與歐洲區各1隊。台灣、烏茲別克已成為亞洲代表，其餘各洲隊伍仍未確定，11月首階段我國得爭取戰績前2晉級，第二階段再挑戰實力強勁的中北美、歐洲及南美國家，力拚前進世界盃的最後機會。

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