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體育 2026WBC 台灣尚勇

經典賽》「不會因為輸球就爬不起來」 胡智爲從經典視角看台灣隊

2026/03/20 19:47

胡智爲。（記者李惠洲攝）胡智爲。（記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕「要輸一起輸、要贏一起贏，不會因為輸球就爬不起來，台灣一直在進步，就是這件事」，胡智爲從經典賽台灣隊返回母隊統一獅後，今天談到在本屆經典賽的收穫，認為儘管自己對日本隊的中繼表現並不理想，但仍然開心能和頂尖好手在世界舞台交手，也認為近年來台灣隊在國際賽展現韌性，有一直在進步。

台灣隊在經典賽前兩戰先以0：3不敵澳洲，再以0：13遭日本隊7局扣倒，但隔天14：0大勝捷克，最後一戰更打出延長賽5：4擊敗南韓的經典一戰。被問及台灣隊如果在二連敗後重振士氣，胡智爲認為關鍵在於團隊對於輸這件事，是抱持「要輸一起輸、要贏一起贏」的態度，「這幾年的台灣隊看起來，是有辦法短期間內整理心情，讓自己回到比賽狀態。整個團隊氣氛，像我們傑憲就會帶動大家，賽後都會有些小MEETING，輸球不是世界末日，要學習從逆境中成長。」

胡智為在對日本之戰臨危受命，接替僅投1.2局的先發投手鄭浩均，他對於自己的表現並不滿意，「那時候應該要降低失分，卻變成擴大失分，給球隊帶來不少麻煩。」但他能有機會和頂尖好手交流，仍是很大收穫，其中擊出滾地球出局的近藤健介，更是在2011年亞洲青棒賽遇過的對手，「那時候他是很好的捕手，我如果記得沒錯，他是以捕手身分選進火腿，並非一開始就是外野手。」

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