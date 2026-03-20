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東超季後賽》末節猛灌40分！宇都宮逆轉琉球國王闖進冠軍戰

2026/03/20 20:27

比江島慎。（東超提供）比江島慎。（東超提供）

〔特派記者粘藐云／澳門報導〕東亞超級聯賽4強賽首戰先上演「日本內戰」，宇都宮皇者和琉球黃金國王一路激戰到最後關頭，宇都宮在末節打出40：25攻勢，終場以103：96擊退國王，率先搶下冠軍戰門票，國王則是連續兩季打季軍戰。

宇都宮在前役擊敗新北國王拿下4強門票，而國王則是因為在小組賽戰績前兩名，從4強出發，以逸待勞。

國王在首節打完暫時取得7分領先，但在第2節宇都宮急起直追，洋將傑瑞特（Grant Jerrett）單節包辦9分，遠藤祐亮和比江島慎輪流發揮，半場打完反倒以50：46超前。

宇都宮洋將紐比爾（D.J. Newbill）上半場攻下12分全隊最高，比江島慎則有11分進帳，國王方面，柯克（Alex Kirk）繳出13分全場最高，但國王在上半場三分球命中率只有18.1%，表現不盡理想。

易籃後，國王展開反撲，洋將庫利（Jack Cooley）挺身而出，他單節攻下9分帶隊超前，國王在3節打完反倒以9分超前，且末節又打出5：3攻勢，一舉擴大到雙位數領先；隨後遠藤祐亮跳出命中三分球，助宇都宮止血，而他們也趁勢追到個位數差距。

終場前3分多鐘，宇都宮追到1分落後，而紐比爾三分球再次帶隊超車，隨後庫利籃下放進又扳平，戰況膠著。最後1分多鐘，宇都宮再靠著三分球取得領先優勢，但最後關頭岸本隆一跳出命中三分球，助隊追到2分差，宇都宮傑瑞特也飆進三分球反擊，助隊擴大到5分優勢，而國王也因發球失誤錯過可以反擊的機會，連續兩季落入季軍戰。

宇都宮洋將紐比爾和傑瑞特都攻下29分全隊最高，全隊三分球41投18中；國王方面，柯克拿下23分全隊最高，庫利進帳進帳21分、12籃板。

另一場4強賽則由桃園領航猿迎戰東京電擊，領航猿要挑戰連續兩季進軍冠軍戰。

紐貝爾。（東超提供）紐貝爾。（東超提供）

傑瑞特。（東超提供）傑瑞特。（東超提供）

紐貝爾。（東超提供）紐貝爾。（東超提供）

岸本隆一。（東超提供）岸本隆一。（東超提供）

柯克。（東超提供）柯克。（東超提供）

柯克。（東超提供）柯克。（東超提供）

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