冬奧》隊醫張煥禎澄清冬奧「失蹤」爭議 運動部開鍘不再納入國家隊體系

張煥禎。（資料照）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕針對今年2月米蘭冬季奧運期間遭爆料「失蹤」爭議，我國代表團隨隊醫師張煥禎委由中華奧會發聲明澄清，但運動部開會後決定開鍘，他已不再納入國家隊支援體系。

運動部檢討冬奧選手差點影響出賽資格事件，據稱一名選手需要施打氣喘藥物時，找不到隨隊醫師張煥禎，該名選手差點因申報疏失影響出賽資格，幸好防護團隊有警覺，及時補件免於釀成大禍。張煥禎也被爆料曾使用公務車赴威尼斯進行「私人行程」。

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中華奧會指出，冬季奧運藥物管制嚴格，所有藥物皆須由隊醫親自從台北攜帶至義大利米蘭入關；而且本次賽會場地分散於四個不同地區，隊醫於入關及開幕後，必須密集耗費兩至三天親自前往各地不同賽區，把藥品分裝並點交給各區防護員，以確保各區選手皆有基本藥物保障及藥品使用的安全規則。

張煥禎表示，關於該名選手的生物製劑藥物施打，因需至選手村醫務室進行，日期剛好與隊醫派送藥物至其他三個賽區的時間重疊，所以安排防護員及奧會同仁先陪同至選手村醫務室詢問施打的相關事宜，當天就決定接受醫務室建議直接施打，而且選手就醫過程奧會同仁全程與隊醫保持連絡，絕無延誤或忽視選手接受治療等情事。

大會醫務室告知施打過後留有紀錄不用再上傳呈報，但經張煥禎提醒大會醫務室還是需要呈報，之後即由防護員及奧會同仁協助要求醫務室進行呈報，醫務室經詢問後也得知須由注射單位呈報，於是立即呈報完畢，「而且選手就醫過程，奧會同仁全程與隊醫保持聯絡，絕無延誤或忽視選手接受治療之情事，更無影響參賽選手出賽資格的疑慮。」

張煥禎還解釋，冬奧期間除至其他賽區公出或至現場觀賽，全程隊醫均待在選手村，17天賽會期間都無外宿紀錄。除了賽會末期利用其中四地均無賽程的一天休息自費外出，並無其他外出行程，「完全沒有要求派公務車做非公務之使用，更無派遣公務車至其他城市活動之情事。」

張煥禎為聯新國際醫院創辦人，也是中華奧會副主席，他強調已多年未擔任代表團隊醫，米蘭冬奧因適逢農曆過年期間，經徵詢後相關隊醫皆無人可前往，最後才臨危受命。

運動部則回應，已經掌握情況，並與中華奧會開會討論，就其相關聘任機制進行調整，後續將不再納入國家代表隊支援體系，「將持續以選手為核心，全面檢視訓練及支援體系，避免類似情形再次發生，確保選手能在最佳狀態下安心備戰與出賽。」

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