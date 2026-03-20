企排》雲林美津濃隊長張祐晨19分 週末與台電爭冠

雲林美津濃晉級冠軍賽（排協提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕台北國北獅主攻手李元，意外在企排21年挑戰賽的賽前練習扭傷腳，今日未能出賽，影響球隊戰力，最終以局數0:3不敵雲林美津濃，雲林美津濃連兩季爭冠，明後天將與屏東台電爭搶王座。

今於挑戰賽迎戰上屆MVP劉昱麟領軍的桃園臺灣產險，強勢以25:19、25:21、25:21收下勝利，冠軍戰門票到手。主攻手温逸凱此役拿下18分，是兩隊最多，桃園臺產隊長劉昱麟則有15分進帳。

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雲林美津濃與國北獅之戰，國北獅隊長李元今日缺陣養傷，球隊放手一搏仍打出團隊精神與氣勢，二、三局都緊咬比分、沒讓雲林美津濃輕鬆過關。最終雲林美津濃以25:18、26:24、25:23，本季首度直落三拿下臺北國北獅，收下冠軍戰門票。國北獅呂政遠10分、鄭聖叡也有8分進帳。賽後鄭聖叡說，「李元不在，我們好好發揮。」他透露，傷後的李元已開始慢跑，順利的話，預計下周末大專排球聯賽決賽能重返賽場。

雲林美津濃隊長張祐晨今日拿下19分為兩隊最高，展望明後兩天要與屏東台電爭冠，張祐晨說，「會用最佳狀況帶給大家最精采比賽！」本季台電只輸過兩場球都是輸給雲林美津濃，張祐晨提到，「要拿出攔網與防守優勢，專注面對總冠軍賽，無論如何都要展現信心，打出團隊士氣。」他也喊話屏東體育館現場球迷，「也幫我們加油！」

明日周六在屏東縣立體育館將舉行企排21年總決賽，採三戰兩勝制，下午4時起，女子組先登場，由台北鯨華與高雄台電一較高下，接著18時舉行男子組賽事，由屏東台電主場迎戰雲林美津濃。週日賽程則自15時起，依序進行女子組與男子組比賽，決定冠軍誰屬。

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