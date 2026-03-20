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中職》亞太球場適應中 餅總談9局上遭逆轉

2026/03/20 22:15

樂天桃猿逆轉贏球。（記者李惠洲攝）樂天桃猿逆轉贏球。（記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕統一獅今在亞太成棒主球場進行首場公辦熱身賽，打完8局仍以3：2領先，但高塩將樹罕見在9局上單局被敲5安失3分砸鍋，終場獅隊4：5遭樂天桃猿逆轉吞敗。獅隊總教練林岳平表示，這個場地一切都很好，只是有些距離、彈跳，「我們還在適應中，跟視野也有關係，這幾場會加緊練習。」

獅隊今年告別台南球場，在亞太成棒主球場安排48場主場，今天則進行首場公辦熱身賽，吸引4989名球迷進場相挺，氣氛相當熱烈。在比賽結束後，獅隊內野守備教練周廣勝還率領內野手加練，仍在熟悉新的環境，「餅總」林岳平則表示：「這個球場很好，我們來這邊練幾次了，都不錯，就是還要熟悉一下環境。」明、後天獅隊和中信兄弟、富邦悍將，還要在亞太成棒主球場交手。

被問及9局上的狀況，餅總表示，跟場地無關，純粹是技術上問題，「守備跑錯位，應該都有機會出局的球。一些隱形失誤，單局出現2、3顆。」對於高塩在9局上被敲5支安打，包括何品室融帶2分打點的二壘安打，餅總則認為，「當守備沒有幫助他的時候，就會出現這種局面，他是需要守備幫助他的投手」。

對於19歲投手張宥謙先發5.1局無責失分，餅總則予以肯定地說：「他就是我們目前的第5號先發投手」。

統一獅投手張宥謙。（記者李惠洲攝）統一獅投手張宥謙。（記者李惠洲攝）

統一獅投手高塩將樹。（記者李惠洲攝）統一獅投手高塩將樹。（記者李惠洲攝）

亞太成棒主球場進行首場公辦熱身賽，吸引4989名球迷進場相挺。（記者李惠洲攝）亞太成棒主球場進行首場公辦熱身賽，吸引4989名球迷進場相挺。（記者李惠洲攝）

亞太成棒主球場進行首場公辦熱身賽，吸引4989名球迷進場相挺。（記者李惠洲攝）亞太成棒主球場進行首場公辦熱身賽，吸引4989名球迷進場相挺。（記者李惠洲攝）

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