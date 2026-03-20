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中職》魔鷹公辦熱身賽連2場開轟 台鋼擊敗兄弟、王柏融挨球吻傷退

2026/03/20 22:18

台鋼雄鷹魔鷹。（台鋼雄鷹提供）台鋼雄鷹魔鷹。（台鋼雄鷹提供）

〔記者徐正揚／綜合報導〕台鋼雄鷹今天在澄清湖迎戰中信兄弟，一開賽就用4支安打歡迎德保拉睽違289天再於中職賽事登板，在魔鷹連續2場開砲帶動攻勢下，配合艾速特4.2局無失分的好投，以5：3擊敗中信拿下2連勝。

德保拉經過逾半年的肩傷復健，繼去年6月4日再於中職賽事登板，帳面上用45球投3局失2分，被打6支安打有4支集中在1局下，第2、3都在被打安打後製造雙殺打沒再失分，但對王柏融、王博玄各投出1次觸身球。

台鋼1局下靠曾子祐、吳念庭、魔鷹連續安打先馳得點，2出局後靠宋柏翰安打再添1分，6局下靠魔鷹繼17日再次開轟取得3分領先，7局下把握無人出局滿壘靠杜家明安打、藍寅倫內野滾地球追加2分。中信8局上2出局後靠黃鈞麟二壘安打扳回2分，9局上雖靠王威晨、陳俊秀、詹子賢開局連續安打又搶1分，後續打者卻被林詩翔依序解決。

台鋼由艾速特先發，在王博玄、陳文杰、吳念庭都有美技守備的力挺下，用68球投4.2局，被打2支安打無失分，今年在公辦熱身賽出賽2場連續7.2局無失分。王柏融挨觸身球後立刻退場接受治療，初步診斷是右手小拇指腫脹，雖未傷及骨頭但需持續觀察。

台鋼雄鷹艾速特。（台鋼雄鷹提供）台鋼雄鷹艾速特。（台鋼雄鷹提供）

中信兄弟德保拉。（中信兄弟提供）中信兄弟德保拉。（中信兄弟提供）

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