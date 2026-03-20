東超季後賽》阿提諾猛砍26分、11籃板 領航猿大逆轉東京電擊闖冠軍戰

阿提諾。（東超提供）

〔特派記者粘藐云／澳門報導〕桃園領航猿今天在東亞超級聯賽4強賽，克服最多15分落後，下半場上演驚奇逆轉秀，在阿提諾砍全場最高26分、11籃板和葛拉漢的帶領下，終場以102：76大勝日本東京電擊，連續兩季挺進冠軍戰，週日將和宇都宮皇者爭冠。

領航猿在上季東超冠軍戰和日本廣島蜻蜓激戰到最後一刻才敗下陣來，收下亞軍，但也締造台灣球隊在東超最佳成績。

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領航猿這次闖進季後賽從6強打起，前役痛宰首爾SK騎士，連續兩季進軍4強，也是唯一的台灣隊伍，其餘3隊都是日本球隊，這也是他們首度和東京電擊交手。

東京電擊在開賽展現極高防守強度，製造領航猿失誤，並打出9：2攻勢，隨後葛拉漢完成三分打又在籃下放進反擊，只是防守漏了對方太多外線，導致一口氣被拉開到19：7。暫停過後，領航猿再靠著葛拉漢強攻籃下搶分，但東京電擊外線神準，單節轟進6顆三分球，首節打完暫時以30：21領先，倒是領航猿首節進攻狀態不理想，沒有本土球員得分。

次節，東京電擊又連續飆進三分球，一度擴大到雙位數領先，但開局狀態不理想的盧峻翔總算跳出得分，加上對手違反運動精神犯規，讓他在罰球線上又進帳分數，一波8：0攻勢止血。領航猿三分球手感也不盡理想，直到次節才靠著盧峻翔命中，團隊三分球才開張，接著阿提諾、葛拉漢強攻籃下，助隊追到1分差，隨後提布斯海連續命中三分球反擊，半場打完領航猿暫時以50：54落後。

阿提諾上半場拿下17分全隊最高，葛拉漢15分次之，盧峻翔進帳9分；東京電擊方面，安藤周人進帳12分全隊最高，全隊半場已經投進13顆三分球。

易籃後，領航猿打出12：0攻勢超前也帶起球隊氣勢，進攻多點開花之下，3節打完反倒取得79：65領先；末節領航猿也維持同樣節奏，持續擴大領先，也不給對手再超車機會，收下冠軍賽門票。

領航猿阿提諾繳出全場最高26分、11籃板，葛拉漢24分次之，盧峻翔則近帳13分本土最佳。東京電擊方面，福斯特（Marcus Foster）繳出全隊最高21分。

盧峻翔。（東超提供）

葛拉漢。（東超提供）

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