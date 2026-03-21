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東超季後賽》和宇都宮爭冠優勢？卡總妙回：場地不陌生連廁所都熟

2026/03/21 07:04

卡米諾斯。（東超提供）卡米諾斯。（東超提供）

〔特派記者粘藐云／澳門報導〕桃園領航猿昨晚在東亞超級聯賽4強賽下半場上演瘋狂逆轉秀，從落後15分到最後以102：76大勝東京電擊，成為東超史上首支連兩季晉級冠軍戰的隊伍。即將和B聯盟冠軍隊伍宇都宮皇者爭冠，總教練卡米諾斯認為，面對到全新的對手會有更多動力，但相對也比較少時間準備，他幽默表示，雖然對宇都宮比較陌生，可是他們對這場地也較陌生，「我們去年來過，甚至對每間廁所都非常熟悉。」

領航猿昨撐過首節亂流，下半場大逆轉東京電擊，連兩季進軍冠軍賽，卡米諾斯表示，一開始團隊在防守產生很多的猶豫，讓他們在上半場投進13個三分球，「我們沒有展現出應有的能量，但下半場持續發揮禁區優勢，讓我們在進攻上找到節奏，同時也慢慢地讓防守回到我們想要的策略；下半場我們只讓對手得到22分，關鍵在於成功減少他們三分球的空檔出手。」

至於明天要對決B聯盟冠軍隊伍宇都宮，兩隊過去沒有交手紀錄，卡米諾斯認為，面對全新隊伍總是比較有動力，但缺點就是準備時間相對較少，「雖然我們對宇都宮比較陌生，但他們對這個場地也比較陌生，因為他們是第一次來這邊，我們其實去年有來過，甚至對每間廁所都非常熟悉。」

卡米諾斯從宇都宮和琉球黃金國王一戰中觀察到，琉球國王在最後階段被逆轉，多少可能跟去年在這場地兩度失利有關，因為有點陰影，反倒是宇都宮在最後關頭真的做得很好，「他們展現很好的氣勢也打得很團結，他們所有球員，大部分都一起打球非常久了。」

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