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MLB》春訓狂敲3轟打擊率破3成！洋基前大物「火星人」仍確定3A開季

2026/03/21 07:51

多明格茲。（法新社）多明格茲。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基前大物外野手「火星人」多明格茲（Jasson Domínguez），自2023年升上大聯盟後飽受傷病困擾，也連帶影響出席率與表現，此外他還必須面對隊內的激烈競爭。目前春訓狀況超火熱的他，如今確定本季將從3A開季。

洋基本季的外野陣容人手濟濟，貝林傑（Cody Bellinger）與葛里遜（Trent Grisham）的回鍋，加上「法官」賈吉（Aaron Judge）預計將分擔固定先發，而史坦頓（Giancarlo Stanton）則卡位指定打擊，這讓多明格茲幾乎沒有上場空間，他去年球季後半段大部分時間也都擔任替補。

休季就多次傳出多明格茲可能從小聯盟開季的消息，但多明格茲在春訓開始前受訪時就展現成熟風度，指出自己試著不去在意，同時球團也必須做出對球隊最好的打算。進入春訓後，多明格茲火力大爆發，出賽14場敲出40打數敲出13安包含3轟，打擊三圍.325/.378/.600，攻擊指數0.978，貢獻10分打點。

不過今天多明格茲仍在洋基與金鶯的熱身賽前被下放3A，然而總教練布恩（Aaron Boone0）表示，他相信多明格茲本季仍將在大聯盟佔有一席之地。除了多明格茲以外，洋基今天還將兩位右投卡斯楚（Kervin Castro）與桑托斯（Yerry de los Santos）下放3A，並將捕手亨利（Payton Henry）與外野手克羅納（Kenedy Corona）下放小聯盟訓練營。

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