經典賽》二連亞不甘心！「法官」賈吉還想再戰WBC 支持改季中舉辦

賈吉。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕2026經典賽落幕，組成史上最強夢幻隊的美國，豪華打線卻大熄火，最終在冠軍賽不敵委內瑞拉，連續2屆都拿下銀牌。美國隊長「法官」賈吉（Aaron Judge）今天受訪坦言，自己還想披上美國隊戰袍，再戰經典賽。

美國隊在冠軍戰僅擊出3支安打，吞下10次三振，其中擔綱3、4棒的兩位賈吉與史瓦伯（Kyle Schwarber）各吞3，連同5棒的柏格曼（Alex Bregman），3人合計10打數沒能敲安，賈吉當時在賽後坦言很不甘心。今天賈吉回到洋基春訓，賽前受訪時也表達想再為美國征戰的心願，同時也支持下一屆經典賽能夠改到球季中舉行，而非春訓期間。

請繼續往下閱讀...

「我的想法是，如果我們能在球季期間把這件事處理好，那會非常棒，因為即使是我們，也有很多限制。」賈吉表示，經典賽在春訓期間舉辦，有些球員會因為某些原因不能投球，或是只能在特定日子登板，「如果能進入一個大家都已經準備好、沒有任何限制的狀態，大家只需要上場比賽，我覺得這對整個比賽會更好。」

談到經典賽氛圍，賈吉直言，當左、右外野都有樂隊在演奏時，那種震撼程度甚至超越世界大賽。他也非常欣賞對手展現出的激情與熱情，然而對於外界批評美國隊總是缺乏相同的活力，賈吉說：「每個人都不一樣，文化與不同，我喜歡墨西哥、英國、多明尼加的慶祝方式。但如果別人要說我們缺乏激情，我的激情就是在沒人注意的時候，在打擊籠刻苦訓練。我6歲就跟我爸在後院練習打擊，我們小時候的熱忱就是從那裡開始的。如果我沒有表現出來，不代表我不熱愛這項運動。」

目前賈吉的重心，已經轉向帶領洋基挑戰自2009年以來的首座世界大賽冠軍，並對球隊現有的投手深度感到振奮，「當你補進那些投手，再加上貝林傑（Cody Bellinger）回歸，我認為只會讓我們迎來更好的一季。」他也坦言，洋基近年總是會在7、8月遭遇低潮，因此做好細節才是關鍵，「當時你們（媒體）也會開始問一些很尖銳的問題。我認為只要能解決這一點，我們就會處在非常有利的位置。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法