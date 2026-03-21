HBL》今天決戰台北小巨蛋！球評陳順詳分析男子組 看好誰奪冠？

東泰高中。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕昔日SBL年度最佳球員，畢業於松山高中的陳順詳本季擔任HBL球評，他身為松山校友，私心當然希望松山拿冠軍，不過站在中立角度分析，他看好男子組頭號種子東泰高中摘下隊史首冠。

在8強賽7場全勝晉級4強的東泰高中，今天中午12點將和南湖高中對決，爭取冠軍賽門票。

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陳順詳表示，東泰打球相當具觀賞性，球員體能很好，在8強連續出賽，還看到他們在最後一場採用全場盯人，如今進入小巨蛋就剩2場比賽，相信他們能有很好的發揮，「南湖高中實力很好，這場4強賽應該是五五波，但我稍微看好東泰獲勝。」

另一場男子組4強賽於今晚6點登場，由能仁家商決戰衛冕軍松山高中，陳順詳指出，能仁本屆比較偏向團隊，雖然沒有頭號大將，但整體的進攻、防守都有一定實力，此仗X因子會是松山頭號大將劉廷寬，畢竟本屆衛冕軍進攻比較仰賴他，若他能克服傷勢並發揮出色，松山自然贏面大。

按照陳順詳的分析，冠軍賽將是東泰對決松山，他看好東泰拿下隊史首冠，畢竟東泰有一大優勢為外籍生羅雄威，他坐鎮禁區，能為球隊鞏固籃板，讓隊友更安心出手，且他的高度只要站在禁區護框，就會給對手無形的壓力。

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