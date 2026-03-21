奧爾良大師賽》36歲周天成被19歲小將逆轉 無緣男單4強

周天成。（資料照）

〔記者林岳甫／綜合報導〕世界排名第6的台灣一哥周天成，今天凌晨在超級300系列法國奧爾良羽球大師賽，以21：12、18：21、16：21遭19歲中國小將胡哲安逆轉，無緣本季在BWF世界巡迴賽首張男單4強門票。

36歲的周天成在奧爾良榮膺男單頭號種子，連兩場打敗泰國選手王高倫、印尼名將金廷（Anthony Sinisuka Ginting），繼印尼大師賽後，本季二度晉級8強。

請繼續往下閱讀...

面對世界排名74、2024年世青男單金牌的胡哲安，周天成首局發揮不俗，很快就擴大優勢，即使胡哲安也一度追到12：16，小天則回敬5：0攻勢，先聲奪人。不過進入第2局，周天成、胡哲安展開拉鋸，小天在技術暫停後幾乎都面臨落後，即使追到18：18仍無功而返，被中國小將連拿3分，也讓出次局。

36歲的周天成在第3局完全無法拿到領先，只能在後苦苦追趕，最後鏖戰77分鐘，黯然在8強出局。小天接下來將持續專注訓練，下一場將為4月登場的亞洲錦標賽。另一位台灣男單蘇力揚8強以14：21、15：21難敵世界排名第10的法國好手拉尼耶（Alex Lanier），也宣告台灣在本屆賽事單打項目全數結束。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法