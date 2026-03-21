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MLB》從經典賽「涼」到春訓！「法官」賈吉狂吞3K 打擊率快跌破2成

2026/03/21 09:06

賈吉。（資料照，法新社）賈吉。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基今天春訓熱身賽與金鶯交手，當家巨星「法官」賈吉（Aaron Judge）也迎來從經典賽回歸後首場出賽，不過手感依舊低迷，今天3打數0安打，苦吞3次三振。

賈吉在經典賽預賽展現恐怖火力，然而進入8強後逐漸熄火，冠軍賽更是狂吞3K，最終美國隊2：3不敵委內瑞拉，連2屆賽事收下亞軍。今天賽前賈吉受訪，表達想再代表美國參戰的意願：「只要有機會，我都想參加。我當時不想錯過上一次（2023年）。2017年那次我沒入選，我真的很不開心，雖然那時我還只是菜鳥。但沒錯，只要有機會，我一定要上。」

今天回到春訓熱身賽，賈吉擔任先發第2棒指定打擊，但全場3打數沒有安打，還狂吞3次三振，經典賽的低迷手感仍在持續中，目前賈吉在春訓的打擊率下滑至0.214。

洋基其他幾位經典賽國手，英國隊的「爵士哥」奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）今3打數1安打，春訓打擊率0.227。美國隊明星終結者貝納（David Bednar）與牛棚左側投希爾（Tim Hill）各後援1局無失分。

另外，洋基2024年新人王、火球右投希爾（Luis Gil），今天先發5局只被敲出1支安打無失分，狂飆7次三振，另有1次保送，最快球速來到98.8英哩（159公里）。

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