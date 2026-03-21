MLB》無緣對決台灣的3屆明星強投遭釋出！73轟前洋基三壘手也掰了

罕德瑞克斯。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟開季在即，各隊開始底定開季名單。雙城今天宣布，將3位領小聯盟合約的資深球員罕德瑞克斯（Liam Hendriks）、查芬（Andrew Chafin）與厄謝拉（Gio Urshela）釋出。

37歲的罕德瑞克斯在大聯盟14個賽季累積116次救援成功，曾入選3屆明星賽，他在2022年球季後被診斷出非霍奇金氏淋巴瘤，暫時離開當時效力的白襪，接受治療後成功重返球場。但近年因各種傷況影響出席率與表現。

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今年2月以小聯盟合約加盟雙城的罕德瑞克斯，原先被預測會入選今年經典賽澳洲隊30人名單，是台灣隊必須警惕的強投，不料最終卻意外沒列入，澳洲媒體透露原因是剛從重大傷勢中復健，希望能讓身體恢復準備2026年的大聯盟球季。不過罕德瑞克斯如今被釋出，將再次尋找新東家。

罕德瑞克斯今年春訓出賽7場，投7局被打9支安打、失3分送出5次保送，防禦率6.59，原本他若擠進40名單並上大聯盟，可獲得225萬美元年薪。至於35歲左投查芬，今年春訓出賽3場、投6局送出5次三振、3次保送，防禦率3.00，原本進40人名單能獲得200萬美元年薪。另外，曾效力過洋基、生涯73轟的34歲三壘手厄謝拉，今年春訓26打數5安打，打擊率0.192，原本上大聯盟可拿150萬美元。

雙城今天將右投馬修斯（Zebby Matthews）下放3A，開季先發輪值也正式底定，開幕戰由王牌萊恩（Joe Ryan）領銜，之後依序為奧柏（Bailey Ober）、布萊德利（Taj Bradley）、伍德理查森（Simeon Woods Richardson）與艾柏（Mick Abel）。

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