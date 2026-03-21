中職》亞太成棒主球場過關 台南正式迎接一軍賽事

亞太成棒主球場可容納2.5萬名觀眾國際規格賽場。（台南市府提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南亞太國際棒球訓練中心成棒主球場正式通過中華職業棒球大聯盟（CPBL）球場認證審查，確認符合一軍例行賽使用標準，象徵球場已具備承辦職業賽事的完整條件，正式邁入啟用階段。

亞太成棒主球場昨日風光開幕，並將於3月29日迎來球場首場中職開幕戰，預計吸引2.5萬名球迷進場觀戰，共同見證台南職棒新時代的到來，為「棒球之都」再添指標場館。

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南市體育局指出，球場自2025年6月25日展開首次現場勘查後，歷經多階段審查與優化，包括場地設施檢視、測試賽驗證及改善作業等，歷時近10個月整備。期間針對燈光亮度、草皮品質、觀眾席安全、球員空間配置等重點項目進行全面檢測，並透過實戰測試賽反覆驗證，確保比賽安全與流暢度，3月17日順利通過中華職業棒球大聯盟（CPBL）球場認證審查，確認通過認證後符合職業球隊一軍比賽使用標準。

體育局表示，審查依聯盟球場標準及相關規範進行，涵蓋場地設施、安全機制、球員使用空間、觀眾動線與整體營運條件等面向。審查委員除聯盟專家外，也邀請球員工會代表共同參與，強化專業性與公正性。最終評定球場整體條件達到中職一軍賽事需求，顯示台南已具備完整承辦職棒賽事的能力。

在營運規劃方面，今年球場已租借給統一獅辦理48場例行賽，未來不僅作為正式比賽場地，也將成為球隊訓練與賽前熱身的重要據點，讓更多球迷能就近感受職棒魅力。

體育局長陳良乾表示，亞太成棒主球場通過認證，不只是職棒賽事場地，更將肩負培育基層與青棒人才的任務。市府將持續優化場館設施與營運品質，結合賽事與人才培育，進一步提升台南在國際棒球舞台上的能見度與競爭力。

審查委員現場勘查情形。（台南市府提供）

亞太成棒主球場由統一獅租用進駐，球員進行例行訓練。（記者洪瑞琴攝）

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