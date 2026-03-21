MLB》休季回鍋天使卻又跳出合約！前道奇2冠明星工具人再成自由身

泰勒。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕35歲前道奇明星工具人泰勒（Chris Taylor）去年季後成為自由球員，今年2月以小聯盟合約重返天使，但根據《The Athletic》資深記者羅森索（Ken Rosenthal）報導，泰勒已經跳脫合約，再度成為自由球員。

泰勒於2014年起在水手展開大聯盟生涯，2016年季中轉戰道奇，多次在季後賽建功，曾在2017年奪下國聯冠軍賽MVP，也曾幫道奇在2020年與2024年奪下世界大賽冠軍。然而泰勒近年表現下滑，上季在道奇出賽28場累積35打數，打擊三圍.200 /.200/.257，攻擊指數0.457，OPS+是慘到不行的28，在5月遭道奇DFA（指定讓渡）後釋出。

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天使去年5月底吸收泰勒，轉戰洛城另一端後，泰勒的表現沒有回神多少，30場出賽共78打數，繳出打擊三圍.179/.278/.321，攻擊指數0.589，OPS+66的成績單。上季泰勒合計58場出賽，打擊三圍.186/.256/.301，攻擊指數0.557，敲出2轟、12分打點，OPS+55創生涯新低。

根據大聯盟官網球員異動，天使在今年美國時間2月12日以小聯盟合約簽回泰勒。然而《The Athletic》資深記者羅森索指出，近期天使告知泰勒無法擠進開季名單，他也選擇跳脫合約成為自由球員。《MLBTR》表示，儘管泰勒近2年打擊不佳，但他多守位的防守價值仍具吸引力，加上今年春訓打擊略有回溫（16場出賽1轟4打點、攻擊指數0.798），或許仍能為他帶來新的機會。

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