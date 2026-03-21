自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》休季回鍋天使卻又跳出合約！前道奇2冠明星工具人再成自由身

2026/03/21 09:34

泰勒。（資料照，歐新社）泰勒。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕35歲前道奇明星工具人泰勒（Chris Taylor）去年季後成為自由球員，今年2月以小聯盟合約重返天使，但根據《The Athletic》資深記者羅森索（Ken Rosenthal）報導，泰勒已經跳脫合約，再度成為自由球員。

泰勒於2014年起在水手展開大聯盟生涯，2016年季中轉戰道奇，多次在季後賽建功，曾在2017年奪下國聯冠軍賽MVP，也曾幫道奇在2020年與2024年奪下世界大賽冠軍。然而泰勒近年表現下滑，上季在道奇出賽28場累積35打數，打擊三圍.200 /.200/.257，攻擊指數0.457，OPS+是慘到不行的28，在5月遭道奇DFA（指定讓渡）後釋出。

天使去年5月底吸收泰勒，轉戰洛城另一端後，泰勒的表現沒有回神多少，30場出賽共78打數，繳出打擊三圍.179/.278/.321，攻擊指數0.589，OPS+66的成績單。上季泰勒合計58場出賽，打擊三圍.186/.256/.301，攻擊指數0.557，敲出2轟、12分打點，OPS+55創生涯新低。

根據大聯盟官網球員異動，天使在今年美國時間2月12日以小聯盟合約簽回泰勒。然而《The Athletic》資深記者羅森索指出，近期天使告知泰勒無法擠進開季名單，他也選擇跳脫合約成為自由球員。《MLBTR》表示，儘管泰勒近2年打擊不佳，但他多守位的防守價值仍具吸引力，加上今年春訓打擊略有回溫（16場出賽1轟4打點、攻擊指數0.798），或許仍能為他帶來新的機會。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中