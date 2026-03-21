NBA》坎寧安缺陣沒關係 活塞打爆勇士奪3連勝鎖定季後賽資格

杜蘭。（路透）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕活塞一哥坎寧安（Cade Cunningham）因無預警氣胸將持續高掛免戰牌，但當家長人杜蘭（Jalen Duren）豪取23分，團隊共6人得分達雙位數，以115：101力退勇士，拿下3連勝，以51勝19負提前鎖定季後賽資格。

活塞曾是創下28連敗的爛隊，但重建過程以狀元郎坎寧安核心，加上透過選秀補進杜倫，補強找來詹金斯（Daniss Jenkins）、哈里斯（Tobias Harris）等幫手，去年成功重返季後賽，今年還打出高居東部第一的戰績。

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坎寧安本季打出場均24.5分、5.6籃板、9.9助攻的MVP等級數據，日前卻因無預警氣胸將持續缺陣，但團隊戰力依舊兇猛，面對少了柯瑞（Stephen Curry）的勇士，上半場打完就取得57：50領先，下半場最大差距達24分，最終以14分差勝出。

活塞6人得分達雙位數，杜蘭23分，詹金斯22分，哈里斯進帳13分，里德（Paul Reed）替補得15分，霍蘭德（Ronald Holland II）和羅賓森（Duncan Robinson）拿11分，活塞成為本季雷霆、馬刺之後，第3支確定季後賽隊伍。

勇士少了柯瑞，波傑姆斯基（Brandin Podziemski）的15分最高，梅爾頓（De'Anthony Melton）和小裴頓（Gary Payton II）各有14分，共6人得分破十，球隊吞2連敗。

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