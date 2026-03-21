MLB》加盟道奇死對頭教士！前少主擠進開季先發輪值 本季年薪曝光

畢爾勒。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕根據《聖地牙哥聯合論壇報》記者艾斯（Kevin Acee）報導，教士確定將前道奇少主畢爾勒（Walker Buehler）帶進開季名單。

現年31歲的畢爾勒去年以1年2105萬美元合約加盟紅襪，但先發表現不如預期，之後被調往牛棚，但球隊還是認為他幫助有限，最終決定認賠釋出，季中以小聯盟合約加盟費城人，9月中為費城人出賽3場，表現略有起色，2場先發都繳出好投，拿下3勝、防禦率僅0.66，去年共出賽26場，包含24場先發，累積10勝7敗、防禦率為4.93。

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休季畢爾勒以小聯盟合約加盟教士，春訓出賽3場投11.2局，被敲10支安打失4分，送出13次三振與4次保送，防禦率3.09。根據《聖地牙哥聯合論壇報》記者艾斯報導，如果教士沒將畢爾勒放進名單，他原本可以選擇在明天跳出合約成為自由身。

如今畢爾勒確定擠進開季名單，將能獲得150萬美元年薪，另有最高250萬美元的出賽激勵獎金。畢爾勒預計將與馬奎茲（Germán Márquez）擔任輪值後段，搭配皮維塔（Nick Pivetta）、金恩（Michael King）與瓦茲奎茲（Randy Vásquez）。

教士目前先發傷兵不少，Joe Musgrove因近期登板後復原不如預期趕不上開季，坎寧（Griffin Canning）仍在從去年的阿基里斯腱撕裂傷恢復中，沃德倫（Matt Waldron）也因接受手術導致進度落後，至於39歲日本強投達比修有，去年休季接受手肘手術，確定本季報銷。

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