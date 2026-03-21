MLB》南韓球星金慧成搶開季名單只剩最後1名額！道奇主帥透露看法

金慧成。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕根據《橙縣紀事報》報導，衛冕軍道奇開季名單大致底定，但部分角色略顯模糊；而目前尚未拍板定案的唯一名額，則是在內野防區，攸關南韓球星金慧成的命運。

道奇目前已經敲定投手人數，先發輪值由山本由伸、大谷翔平、葛拉斯諾（Tyler Glasnow）、佐佐木朗希領銜，史奈爾（Blake Snell）與史東（Gavin Stone）將從傷兵名單開季，目前輪值最後一席仍未定案，斯漢（Emmet Sheehan）與羅布列斯基（Justin Wrobleski）都會進入名單，但第5號先發是誰仍有待確認。

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牛棚方面，新任終結者狄亞茲（Edwin Díaz）將搭配崔南（Blake Treinen）、費西亞（Alex Vesia）、克萊茵（Will Klein）、亨利奎茲（Edgardo Henriquez）、崔爾（Jack Dreyer）、史考特（Tanner Scott）與卡斯帕里烏斯（Ben Casparius）組成。

《橙縣紀事報》報導指出，目前野手名單唯一尚未確定的，是二壘的左打人選，將於金慧成與弗里蘭（Alex Freeland）之間產生，右打的羅哈斯（Miguel Rojas）與艾斯皮納（Santiago Espinal）已確定在名單中。

道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）坦言，目前二壘左打人選尚未做出決定。目前弗里蘭春訓狀況低迷，39打數4安打、打擊率僅0.103；金慧成則是春訓初期超火燙，打擊率0.462，但經典賽期間表現低迷，12打數僅1安，回到春訓後10打數4安打。

報導指出，羅伯斯雖然沒有明說，但實際上因為兩人都未能明顯勝出，競爭才持續膠著，「無論選Alex還是慧成，其實都很合理，目前並沒有一個明確答案。雖然弗里蘭數據不好，但打擊內容不差；而金慧成我們還需要更多觀察。這需要更深入的討論後才能決定。」

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