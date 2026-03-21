HBL》北一女狂贏永仁22分 跨季16連勝拚隊史首次3連霸僅一步之遙

北一女闖進冠軍戰。（記者林正堃攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕北一女中今天在114學年度HBL高中甲級籃球聯賽女子組4強戰，展現雄厚的團隊戰力，開賽沒多久就拉開比分，高一菜鳥張薰文拿20分，12人輪番上陣有11人得分，98：76狂勝永仁高中，勇奪跨季16連勝，距離隊史首度3連霸只差1勝。

北一女陣中有上屆冠軍賽MVP彭郁榛，陳柔安、王若妍也升上高三，另有高子喬、張薰文等高一即戰力，「全員皆兵」是最大優勢，本屆預賽、複賽12戰全勝，依舊是頭號冠軍熱門，今年要力拚隊史第2度全勝封后。

請繼續往下閱讀...

永仁在去年奪下亞軍，本季以高二中鋒黃翊蓁為核心力求捲土重來，搭配吳宜蓓、張嘉思、錡芃亞等鋒線，但陣容表現起伏，今年以第4種子挺進小巨蛋。

今4強戰提前上演去年女子組冠軍戰戲碼，雙方在開賽前段還互有領先，但沒多久就逐漸拉開差距，北一女菜鳥張薰文獨拿12分，助隊首節打完取得27：14領先，上半場結束就將差距擴大至26分，北一女團隊多點開花，下半場更一度擴大至30分差，勝負幾乎提前定調，衛冕軍也讓第二陣容提前上陣，為冠軍戰囤積更多可用之兵，明天對手為陽明、南山高中4強戰的勝方。

北一女展現出色的板凳深度，人人都能有功練，12人上場有11人得分，吳欣穎15分，高子喬14分、4助攻，彭郁榛拿11分、11籃板，球隊連5季闖進冠軍賽。

永仁進攻以黃翊蓁為主，她扛下全隊最高的22分，吳宜蓓12分，其餘球員得分零星，不比北一女的多點開花，成為本場比賽分水嶺，但明天還能爭奪季軍。

北一女在張薰文（中）20分帶領下順利收下冠軍戰門票。（記者林正堃攝）

北一女張薰文跳投得分。（記者林正堃攝）

北一女高子喬上籃得分。（記者林正堃攝）

北一女吳欣穎上籃得分。（記者林正堃攝）

永仁黃翊蓁上籃得分。（記者林正堃攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法