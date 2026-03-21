HBL》高一張薰文首進小巨蛋砍新高20分 分享無懼大場面心法

北一女在張薰文（中）20分帶領下順利收下冠軍戰門票。（記者林正堃攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕北一女中菜鳥張薰文今天從板凳出發，初次來到台北小巨蛋毫無懼色，13投8中攻下HBL生涯新高20分外帶8籃板，她說：「很興奮，真的沒料到，明天繼續努力，不要留遺憾！」

張薰文為U16台灣女籃國手，加入HBL強權北一女後也成為即戰力，今天她在4強賽板凳出發，首節就包辦12分，助隊一舉拉開比分，全場20分也是球隊最高。

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對於首次前進小巨蛋，張薰文說，緊張之餘，空間感確實跟一般球場大不同，投籃感覺有差，還在比賽中還投出沒碰到籃框的「肉包」球，她也分享自己應對大賽的心態，「就是當作沒人在旁，上場不要有壓力，就是平常心作戰，反正高一就是學習，想辦法幫學姊就對了。」

北一女教練駱燕萍對子弟兵的表現也給予肯定，她提到，張薰文的位置很多元，有時是打大前鋒、中鋒，還要承擔小前鋒跟後衛的得分責任，「這場表現真的還不錯，能擔任球隊得分點，也代表我們每個點在任何時刻都能跳出來。」

北一女全員皆兵是屢戰屢勝的最大優勢，本季補進的高一都成為場上即戰力，除了張薰文，高子喬也有全隊次高的14分、4籃板、4助攻，明天冠軍戰對手將是陽明高中和南山高中的勝方，距離隊史首度3連霸只差最後1勝。

駱燕萍承認，北一女要挑戰3連霸一定有壓力，但她時刻提醒子弟兵要將壓力轉換成場上的動力，「這場我們可能有點緊張，中間出現亂流，攻守細節都有沒做好的地方，希望能繼續修正，明天頂住壓力，邁向冠軍之路。」

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