中職》陳傑憲、江少慶4月下旬在亞太合寫夢幻劇本 餅總：有機會

陳傑憲今天展開輕度打擊練習。（記者倪婉君攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕儘管陳傑憲和江少慶都趕不及統一獅開季，但這兩大戰將都有機會4月在一軍亮相，甚至是4月下旬在亞太成棒主球場合體，總教練林岳平今天表示，「雖然還不能篤定，但按照教練團對他們的計畫，這是有機會的。」

陳傑憲在經典賽對澳洲之戰挨觸身球砸中左手食指骨折，月中返台時經過檢查需要4至6週的復元期，今早他在亞太成棒副球場練習時，已在進行輕度打擊練習。餅總指出，應該傷勢是在他的左食指，對他打擊影響不是那麼大，但對他守備接球上是有困難的，「所以4週後如果復元狀況不錯，就可以開始練習，我們也會在4月中旬做出判斷，如果影響不大的話，是不是可以打DH。」

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另一方面，江少慶今早也進行輕牛棚調整，最快球速來到148公里，為24日的實戰投打練習（LIVE BP）做準備。餅總表示他在4月第1週可望在二軍出賽，順利的話，中下旬就能安排在一軍登板。

按照獅隊賽程，4月21日那一週會在亞太球場進行單週5戰，前兩場和中信兄弟交手，週末則和台鋼雄鷹進行3連戰。屆時陳傑憲、江少慶就有機會合體在亞太亮相，「以我們對他們的計畫，在4月中下旬，大概有9成可以上場，所以這是有機會的。」

江少慶今進牛棚練投，餅總在後面觀察。（統一獅提供）

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