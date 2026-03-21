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網球》球王艾卡拉茲強壓巴西小子 盛讚19歲後浪潛力十足

2026/03/21 13:11

艾卡拉茲。（路透）艾卡拉茲。（路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕當今世界球王艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）展現實力，6：4、6：4強壓年僅19歲的巴西小子豐塞卡（Joao Fonseca），首輪免戰的 西班牙頭號種子在邁阿密網賽旗開得勝，安抵男單32強，下個對手則為美國地主32種子科達（Sebastian Korda）。

「感覺我在關鍵時刻表現得非常好，從開賽直到最後一球，狀態都保持不錯。我知道Joao有多強大，所以非常專注在每一分、每一球。」這項男女共站、ATP千分等級大師賽，正於美國佛州大城進行，艾卡拉茲在熱情觀眾加油聲浪中手感發燙，第一發得分率達80%，搶救全部3個被破發點， 憑藉豐富經驗和成熟球技，直落二擋住天賦十足的後浪強力挑戰，「我很高興能在那種情況下保持冷靜和積極心態。大多數比賽中，我的發球都發揮得相當不錯，今天是場非常有效率的勝利。」

豐塞卡3月11日印地安泉強碰義大利第2種子辛納（Jannik Sinner），接連搶7失手才惜敗；如今力抗同被譽為新世代雙雄的艾卡拉茲，又展現初生之犢的過人膽識，22歲的艾卡拉茲也盛讚其無窮潛力：「我認為他具備所有條件，擊球技術精湛，當然還有很多需要提升之處，不過他肯定會持續努力。連續兩場分別與全球排名第1、第2的球員交手，我認為這對他來說真的很有幫助。」

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