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體育 2026WBC 最新報導

經典賽》龍仔首曝加入台灣隊契機：郭泓志陳偉殷態度超專業

2026/03/21 14:00

強納森・龍。（資料照，美聯社）強納森・龍。（資料照，美聯社）

〔中央社〕台裔美籍一壘手「龍仔」強納森・龍首度面對台灣媒體。他向中央社表示，去年陳偉殷、郭泓志登門拜訪，態度「超級專業」，這是他決定效力台灣隊的重要契機。

●小聯盟3A敲出20轟　小熊寄予厚望新秀強打

台灣球迷暱稱「龍仔」，24歲的強納森・龍（Jonathon Long）是美國職棒芝加哥小熊農場體系下逾200名球員當中，排名前7的潛力新秀，去年在小聯盟最高層級3A敲出20支全壘打，是球團寄予厚望的重砲手。

大聯盟開季倒數一週，強納森隨著大聯盟球員一起訓練、比賽，爭取進入開季名單。他原先已經表達意願，準備加入台灣隊出戰經典賽，但熱身賽一壘守備時，遭跑者撞傷手肘，使他中斷春訓進度也無緣經典賽。

●台裔背景一度沒人知　網友熱心促成美事

強納森在加州橘郡出生長大，過去幾乎沒有人注意到他的台灣背景，直到去年5月有網友在棒球討論區貼文，指出強納森是他老婆家的親戚，媽媽是台灣人，引發熱烈討論。世界棒球經典賽的球員資格認證較寬鬆，球員可代表雙親出生的國家比賽。

近年如卡洛爾（Corbin Carroll）、費柴德（Stuart Fairchild）等擁有台裔血統的美籍棒球員開始受到台灣球迷關注，強納森雖然沒有前兩人的大聯盟經驗，但他是3A層級打出長打火力的未來之星，同樣受到期待。

●蔡其昌組團邀約　郭泓志、陳偉殷出面遊說

去年台灣中華職棒聯盟會長蔡其昌、秘書長楊清瓏組團赴美，與陳偉殷、郭泓志等兩名退役大聯盟左投，逐一拜訪幾名具有台裔血統的美籍好手，這一趟成功網羅費柴德、強納森・龍加入台灣隊。

強納森今天接受中央社訪問，第一次直接面對台灣媒體。他回憶去年明星賽期間，台灣方面與他邀約見面，當時陳偉殷、郭泓志都到他家，「他們超級專業，向我說明經典賽是什麼，氣氛是怎麼樣，台灣球迷有多龐大」。

●代表台灣「媽媽很驕傲」　難忘台中美食

強納森說，媽媽對於他有機會代表台灣「感到非常驕傲」。強納森的母親在台灣出生，12歲移民美國，在家族經營的餐廳中成長。

如多數美國長大的台裔子弟，強納森與台灣的連結來自家庭。他稱外祖父、祖母為「公公、奶奶」，坦言雖然語言上有隔閡，但公公、奶奶始終是支持他的力量。他每次回到加州都很期待，外祖父母帶他與哥哥去吃日式壽司、港式點心。

強納森口中的「奶奶」現在還住台中，他回憶2019年、17歲時曾經回台灣。他記得奶奶住在一間公寓裡，旁邊有一家餐廳，「我忘記店名，但我記得那裡的麵很好吃」。

●「好希望在現場」跨海看台灣擊敗韓國

強納森坦言，過去沒有意識到「棒球在台灣如此盛行」。這次經典賽，他人在美國春訓基地養傷，隔海看轉播也參與感十足，「特別是費柴德打出那一支超前全壘打，看到大家擊敗韓國的激動心情，這真的是非常特別，我好希望當時在現場」。

強納森直言，因傷無法加入台灣隊很可惜，「真是糟透了」。不過上週在台灣隊國手林維恩的邀約下，幾名在亞利桑那春訓的台灣好手相聚一起吃台式小火鍋。Team Taiwan海外聚餐，強納森也參與其中，他透露這是他第一次吃火鍋。

至於下屆經典賽是否仍願代表台灣，強納森抱持開放態度，「我希望到時候身體健康能夠參加」。

●分享棒球心路：目標大聯盟　專注當下每一天

強納森早在5歲就開始打棒球，一步步發現自己有機會挑戰大聯盟。他最一開始從事的運動其實是踢足球，後來因為爸爸是棒球教練，發現他打得不錯，加上哥哥比他早一步開始打棒球，就跟著哥哥的腳步一路打下去。

他說，每個人都夢想大聯盟，但活在當下更重要。他到了高中才發現有機會往更高層級發展，獲得美國職棒選秀之後，才覺得大聯盟的夢想有可能成真。他鼓勵年輕球員，眼睛不要一直放在期待未來，把握當下每一天，一切會自然慢慢到位。

強納森因為手肘傷勢，缺陣3個星期，目前正努力找回打擊節奏，確保身體百分之百健康。春訓最後衝刺階段，他說今年目標就是站上大聯盟，「現在能做的就是專注在自己可以控制的事，盡力表現，結果順其自然」。（編輯：謝怡璇）1150321

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