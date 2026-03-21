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HBL》幸宇勝超狂34分、20籃板 南湖逆轉「下克上」東泰首度挺進冠軍賽

2026/03/21 13:56

南湖闖進冠軍戰。（記者林正堃攝）南湖闖進冠軍戰。（記者林正堃攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕幸宇勝一夫當關，全場狂轟34分、20籃板，帶領第4種子南湖高中在114學年度HBL高中籃球甲級聯賽男子組4強賽「下克上」，以79：71成功逆轉頭號種子東泰高中，搶下隊史首張冠軍賽門票。

東泰曾在109、112學年打入小巨蛋，最佳為112年季軍，今年在羅雄威坐鎮禁區，加上鋒線許恩翔、張勝淇以及後場紀伍柏俊、全億，8強賽以7戰全勝之姿，搶下頭號種子。

南湖隊史分別在104、113學年晉級4強，最佳為104學年季軍，本屆有高三的幸宇勝、周佑承，以及兩位新人王熱門王以勒、陳泓宇，複賽場均87.9分是8支球隊第一，實力不容小覷。

東泰上半場在羅雄威得分、籃板的雙十數據領軍下，以40：32領先南湖，而東泰在罰球數以22罰14中，比下南湖的2罰0中，這也是兩隊前兩節在數據上的最大差距。

進入下半場，南湖靠著幸宇勝、周佑承等人挺身而出搶分，反觀東泰自亂陣腳瘋狂失誤，讓南湖拉出28：15的攻勢後頭居上，幸宇勝在決勝節無所不能，持球瘋狂進攻，即使東泰一度追到只差3分，幸宇勝上籃、中距離和三分球樣樣行，總能跳出得分撲滅對手進攻，也為勝負定調。

南湖幸宇勝23投15中，包含4顆三分球，拿35分外帶20籃板、5抄截， 張哲瑋拿11分，明天將與衛冕軍松山高中與能仁家商4強賽勝方爭冠。

東泰以許恩翔21分最佳，羅雄威17分、20籃板居次，紀伍柏俊13分，全億10分，明天將全力爭奪季軍。

南湖幸宇勝（左）與東泰許恩翔爭搶籃板球。（記者林正堃攝）南湖幸宇勝（左）與東泰許恩翔爭搶籃板球。（記者林正堃攝）

南湖幸宇勝（右）成功抄球後發動快攻。（記者林正堃攝）南湖幸宇勝（右）成功抄球後發動快攻。（記者林正堃攝）

南湖幸宇勝快攻上上籃得分。（記者林正堃攝）南湖幸宇勝快攻上上籃得分。（記者林正堃攝）

南湖幸宇勝超狂演出住南湖闖進冠軍戰。（記者林正堃攝）南湖幸宇勝超狂演出住南湖闖進冠軍戰。（記者林正堃攝）

南湖幸宇勝超狂演出住南湖闖進冠軍戰。（記者林正堃攝）南湖幸宇勝超狂演出住南湖闖進冠軍戰。（記者林正堃攝）

南湖幸宇勝超狂演出住南湖闖進冠軍戰。（記者林正堃攝）南湖幸宇勝超狂演出住南湖闖進冠軍戰。（記者林正堃攝）

南湖闖進冠軍戰。（記者林正堃攝）南湖闖進冠軍戰。（記者林正堃攝）

南湖陳泓宇上籃得分。（記者林正堃攝）南湖陳泓宇上籃得分。（記者林正堃攝）

南湖周佑承拉桿上籃。（記者林正堃攝）南湖周佑承拉桿上籃。（記者林正堃攝）

東泰許恩翔。（記者林正堃攝）東泰許恩翔。（記者林正堃攝）

東泰紀伍柏俊。（記者林正堃攝）東泰紀伍柏俊。（記者林正堃攝）

東泰羅雄威。（記者林正堃攝）東泰羅雄威。（記者林正堃攝）

第一種子東泰落敗無緣爭冠。（記者林正堃攝）第一種子東泰落敗無緣爭冠。（記者林正堃攝）

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