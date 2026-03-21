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中職》兄弟7場公辦熱身賽都由洋投先發 王建民說明理由

2026/03/21 14:23

羅戈今在公辦熱身賽第3度先發，開局就連飆3次三振。（中信兄弟提供）羅戈今在公辦熱身賽第3度先發，開局就連飆3次三振。（中信兄弟提供）

〔記者倪婉君／台南報導〕中信兄弟今由王牌洋投羅戈在公辦熱身賽第3度先發，他一開局就連飆出3次三振，展現絕好調狀況。只是兄弟至今7場公辦熱身賽都安排洋投先發，對此兄弟投手教練王建民則指出，因為洋投比較多，場次上比較沒那麼好安排，「另外還要測試一些傷兵，像是勝騎士和德保拉。」

中職37年公辦熱身賽自3月9日進行至3月25日，六隊共安排30場賽事，各隊皆出賽10場。兄弟今天進行第7場公辦熱身賽，自10日首戰依序由羅戈、黎克、陶樂，再輪回羅戈、勝騎士、德保拉，今則由羅戈進行個人第3場公辦熱身賽先發。

除了這5名洋投，兄弟前天還宣布簽下26歲的委內瑞拉籍右投馬奎爾，顯得洋投陣容相當華麗。但正因洋投人數多，王建民表示，在場次上也比較沒那麼好安排，加上去年勝騎士、德保拉相繼受傷，在公辦熱身賽也必須進行測試，「目前大致上都健康、沒問題。」

羅戈此役預計投5局，他前兩場分別以33球投3局、53球投4局，中間休息4天，這次則在休5天後登板，對獅隊展現不俗壓制力。由於馬奎爾將隨兄弟二軍赴墨西哥參加美洲棒球冠軍聯賽（BCL Americas），不會出現在開季陣容，兄弟將從羅戈等5名洋投去評估狀況，但若無意外，羅戈將是下週六開幕戰首選。

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