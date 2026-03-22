領航猿東超爭冠、HBL決賽、湖人挑戰9連勝 今日賽事預告與轉播

盧峻翔。（資料照，東超提供）

大家早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

東亞超級聯賽冠軍戰，桃園領航猿連2年挺進決賽，將與宇都宮皇者爭冠。

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NBA今天有3場轉播，湖人在客場碰上魔術，紫金大軍將挑戰9連勝；老鷹主場迎戰勇士，曾待過勇士的庫明加（Jonathan Kuminga）有望對決老東家；西部第四的火箭將碰上東部第八的熱火。

HBL決賽，男子組方面，松山高中將對決南湖高中，爭奪冠軍。季軍戰將是東泰高中將能仁家商；女子組方面，衛冕軍北一女中挑戰3連霸，將與陽明高中爭冠。而永仁高中將與南山高中爭季軍。

中職熱身賽，統一獅面對富邦悍將，中信兄弟對決味全龍，台鋼雄鷹迎戰樂天桃猿。

日職熱身賽，日本火腿將在主場面對養樂多燕子。

TPBL方面，特攻面對攻城獅，戰神碰上夢想家；TPVL方面，桃園雲豹飛將迎戰臺北伊斯特。

另外還有UBA大專籃球聯賽 、BWF法國奧爾良大師賽、英超等賽事，敬請鎖定轉播。

NBA

07：00 湖人 VS 魔術 轉播：緯來育樂

07：00 勇士 VS 老鷹 轉播：緯來體育

08：00 熱火 VS 火箭 轉播：愛爾達體育1台

HBL決賽

10：00 女子組季軍賽 永仁高中 VS 南山高中

12：00 男子組季軍賽 東泰高中 VS 能仁家商

16：00 女子組冠軍賽 北一女中 VS 陽明高中

18：00 男子組冠軍賽 南湖高中 VS 松山高中

轉播：愛爾達體育2台

東超季後賽

15：00 東京電擊 VS. 琉球黃金國王

18：00 璞園領航猿 VS. 宇都宮皇者

轉播：緯來體育台YouTube、Twitch 一台、公視+

中華職棒熱身賽

13：00 富邦悍將 VS 統一獅 轉播：緯來體育、愛爾達體育1台

17：00 樂天桃猿 VS 台鋼雄鷹 轉播：緯來體育、愛爾達體育4台

17：00 味全龍 VS 中信兄弟 轉播：緯來育樂、愛爾達體育1台

日職熱身賽

12：00 養樂多燕子 VS 日本火腿 轉播：DAZN 1、DAZN 3

TPBL

14：30 攻城獅 VS 特攻

17：00 夢想家 VS 戰神

轉播：MOMO TV

台灣職業排球聯賽TPVL

15：00 臺北伊斯特 VS 桃園雲豹飛將 轉播：緯來育樂、愛爾達體育3台

UBA大專籃球聯賽

13：00 健行科大 VS 虎尾科大

15：00 黎明學院 VS 國立體大

17：00 中信學院 VS 臺灣藝大

19：00 輔仁大學 VS 政治大學

轉播：緯來精采

BWF 法國奧爾良大師賽

18：00 決賽 轉播：愛爾達體育3台

英超

22：05 托特納姆熱刺 VS 諾丁漢森林 轉播：愛爾達體育1台

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