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中職》不想只在「球場邊邊」看著大家 江少慶：很想回到場上

2026/03/21 15:26

江少慶（統一獅提供）江少慶（統一獅提供）

〔記者倪婉君／台南報導〕隨著首戰實戰已訂在4月第1週，江少慶披上76號統一獅球衣在一軍亮相的日子也進入倒數，他今天上午在牛棚練投完後接受本報訪問，不諱言真的很期待回到球場上，但又怕自己太亢奮，「說真的這幾年受傷，滿煎熬的，感受只有我自己知道，很想回到球場上。」

江少慶在2021年季中選秀獲富邦悍將以狀元籤選中，又簽下4.5年合約總額6120萬的大型合約，職棒生涯前景似錦，但結果卻不如他個人及球團預期，在去年季後富邦簽下自由球員林岱安後，他以補償選手的身分披上獅袍。

「這兩年都滿煎熬的，可能看到我的時候都滿憂鬱的。只能在球場邊邊看著大家，心裡也是很難過。」江少慶最近一次中職登板已是2024年9月14日，該役2局上即因右肩前側不適提前退場休息，隨後診斷出右側胸大肌撕裂傷，不但球季提前結束，去年整季也因復健一片空白。

江少慶今進牛棚練投（統一獅提供）江少慶今進牛棚練投（統一獅提供）

在今年加入獅隊後，江少慶目前照著球團的進度順利前進，今天進牛棚練投完，就準備24日的實戰投打練習，朝著總教練林岳平訂下的4月第1週實戰登板目標，「我擔心太亢奮，反而現在是把自己情緒壓住，畢竟很長期間都在復健，近期牛棚就在累積信心，對於第一場的到來，就是平常心，讓身體自然去釋放力量。」

對於江少慶來說，胸大肌傷勢十分煎熬，因為這種傷在棒球員出現的機率很少，「我們是投擲運動，胸大肌的拉扯力，並沒有比韌帶小。心裡的壓力是很強大的，因為對球員來說是未知數。」面對前方的挑戰，江少慶抱持一場一場來的心情，「希望可以好好復出、好好比賽」。

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