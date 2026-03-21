鐵人三項》潘家兄妹台南全國賽衛冕 潘子易拚進軍洛城奧運

潘子易（右起）、潘昱婷兄妹再度包辦台南鐵人三項全國賽冠軍。（鐵人三項運動協會提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2026年台南鐵人三項全國錦標賽今在安平觀夕平台海域及周邊道路熱鬧登場，賽事結合游泳、自由車及路跑，吸引近千位國內外選手角逐，去年標準賽菁英組男、女冠軍潘子易、潘昱婷各自衛冕，兄妹攜手寫下二連霸紀錄，潘子易更期許爭取奧運排名，成為首位進軍五環殿堂的台灣鐵人三項之光。

25歲的潘子易是去年全國運動會個人賽金牌，也是目前國內實力最好的鐵人三項好手，台南全國賽以1小時46分26秒完賽後，他決定更上層樓放眼國際舞台，接下來兩年爭取出國參戰，希望趕在2028年洛杉磯奧運前達標，由於過去最佳世界排名約100名左右，估計至少須躋身前70或80名才有機會獲得門票，「國內鐵人三項運動的發展必須和國際接軌，希望由我開始來突破瓶頸。」至於台北市大江典祐再度屈居亞軍，賽後則嘆說：「學長潘子易太強了，我還要加油。」

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23歲的潘昱婷以2小時05分48秒在女子組連莊，由於兄妹平時一起訓練，從小接觸鐵人三項的她笑著說：「哥哥就是我的教練，有他在前開路，我獲益良多，很感謝家人支持協助，讓我一路拚下去。」每次台南全國賽都能名列前茅，也讓潘昱婷信心大振，目標是挑戰U23世錦賽，以年齡而言這也是她最後一次機會，希望爭取足夠積分順利圓夢。

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