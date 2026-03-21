UBA》去年在隔壁小巨蛋助松山奪冠 虎科查傑對大場面不陌生

查傑。（大專體總提供）

〔記者盧養宣／台北報導〕虎尾科大今在114學年度UBA大專籃球聯賽公開男一級8強擋住輔仁大學第三節反撲，以80：63拿下複賽重要第2勝，大一菜鳥查傑國、高中都經歷過大場面，成為虎科力拚4強的重要角色。

台美混血好手查傑今雖然外線4投盡墨，但兩分球13投10中，攻下全隊最高21分，在第三節輔大一度反超時挺身而出助隊要回優勢，對於關鍵時刻的表現，他說，「對手是三分球準起來就很可怕的球隊，我們今天有適時調整，後面沒有被壓著打，把我們最擅長的轉換快攻打出來。」

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虎科與輔大賽前都是1勝2敗，對於能搶下關鍵一勝，增加挺進4強的機會，查傑表示，賽前都是以平常心應戰，不會想太多，發揮出應有的水準最重要，他也坦言在安康國中、松山高中時期都有落入外卡的經驗，所以對高張力的場面並不陌生。

查傑去年與楊程恩攜手幫助松山高中勇奪HBL男子組冠軍，今年UBA公開一級8強就在小巨蛋旁邊的台北體育館舉行，查傑表示，很感謝有HBL這個舞台，讓自己在經驗上不會那麼畏懼，他也希望稍後學弟能挺進冠軍戰，「明天我們是打1點的比賽，希望他們讓我有機會去看冠軍戰。」衛冕軍松山高中今將在晚間6點在HBL四強對決能仁家商。

虎科本屆8強就以49：88遭國立體大震撼教育，但隔天反彈以30分差擊敗台灣藝大，今又多點開花，5人得分超過雙位數，擊敗輔大拿下重要一勝，總教練盧譽誠表示，「第一場失利後球員還是願意相信彼此，團結在一起，我們就是從防守做起，做好我們自己。」

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