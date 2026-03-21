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謝國城盃》115年謝國城盃少棒賽 明天正式開打 ！

2026/03/21 16:09

謝國城盃開幕儀式，台北市福林國小陳皇碩代表宣誓。（台灣世界少棒聯盟提供）謝國城盃開幕儀式，台北市福林國小陳皇碩代表宣誓。（台灣世界少棒聯盟提供）

〔記者徐正揚／台北報導〕115年中華電信謝國城盃全國少棒錦標賽將於明天（22日）展開，來自全國各縣市14支代表球隊於今天出席開幕園遊會，台灣世界少棒聯盟（TLLB）理事長黃英華表示，去年東園國小為台灣贏得睽違29年的世界冠軍，希望今年獲得代表權的球隊能再把冠軍帶回臺灣。

本屆謝國城盃於3月22日至28日在台北市青年公園謝國城紀念棒球場與新生公園棒球場進行，由14支縣市代表隊爭取參加2026年世界少棒聯盟（LLB）亞太暨中東區少棒錦標賽的資格，去年由台北市東園國小取得亞太區代表權後前進威廉波特，為台灣繼1996年後再次贏得世界少棒錦標賽冠軍。

謝國城盃去年起移至台北市舉辦，台北市政府也於上週五（13日）將青年公園棒球場更名為「青年公園謝國城紀念棒球場」並正式揭牌，今天的開幕儀式由台北市福林國小陳皇碩代表宣誓，台灣世界少棒聯盟也頒發「最佳志工獎」表揚每隊推舉出的家長。

本屆賽事由愛爾達體育台、緯來精采台、東森電視等頻道轉播，冠軍戰於3月28日晚間18:00舉行，相關訊息可至TLLB粉絲團（https://reurl.cc/06YAqk）及官網（https://www.tllb.org.tw）查詢。

謝國城盃開幕儀式，謝國城文教基金會董事長謝南強致詞。（台灣世界少棒聯盟提供）謝國城盃開幕儀式，謝國城文教基金會董事長謝南強致詞。（台灣世界少棒聯盟提供）

謝國城盃開幕儀式，14支縣市球隊派代表受獎。（台灣世界少棒聯盟提供）謝國城盃開幕儀式，14支縣市球隊派代表受獎。（台灣世界少棒聯盟提供）

謝國城盃開幕儀式，14支縣市球隊出席。（台灣世界少棒聯盟提供）謝國城盃開幕儀式，14支縣市球隊出席。（台灣世界少棒聯盟提供）

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