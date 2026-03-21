自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》「太順利反而很可怕」 平野惠一看到羅戈亂流卻放心了

2026/03/21 17:18

羅戈今在公辦熱身賽第3度先發，開局就連飆3次三振。（中信兄弟提供）羅戈今在公辦熱身賽第3度先發，開局就連飆3次三振。（中信兄弟提供）

〔記者倪婉君／台南報導〕中信兄弟今天在亞太成棒主球場和統一獅進行公辦熱身賽，結果王牌洋投羅戈一開局就連飆3次三振，前4局都未被敲安打，到5局下卻出現被敲3支安打失2分的亂流。兄弟最終遭獅隊3：6逆轉吞敗，但總教練平野惠一賽後卻指出，「一直覺得羅戈有點太順利，太順利反而很可怕，希望他在熱身賽遇到一些亂流，這樣才不會順過頭。」

今天是羅戈在本季公辦熱身賽的第3度登板，前兩場各投3局、4局無失分，此役希望他能將局數拉到5局，結果前4局對獅隊送出12上12下，看似可以輕鬆完成任務。但到了5局下，羅戈先被獅隊4棒林培緯敲出安打，雖立即送出三振，但又接連被敲出安打，還包括7棒林泓弦敲出帶兩分打點的適時安打，此時投手教練王建民上丘，隨後他被陳重廷擊出深遠左外野飛球遭接殺後，王建民二度上丘換投。

羅戈累計用74球投4.2局被敲3安失2分，並飆出7次三振。儘管未投完5局，平野卻直言，反而希望他在熱身賽遇到一些亂流，這樣才不會順到過頭，「剛好今天5局有緊張局面，最後以失2分結束，做得其實很好。」

「羅戈不只前4局無失分的完美表現，前兩場也投得很好，還沒開季就這麼順利，其實反而讓人擔心」，平野強調，在5局出現危機、有緊張的狀況，「看到這樣，比較放心一點了。因為選手就是這樣，希望選手找到課題，一關一關去過，這樣才能成長。」只是對於羅戈是否就是下週六開幕戰的首選，平野則說，目前都還在競爭階段。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中