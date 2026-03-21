中職》「太順利反而很可怕」 平野惠一看到羅戈亂流卻放心了

羅戈今在公辦熱身賽第3度先發，開局就連飆3次三振。（中信兄弟提供）

〔記者倪婉君／台南報導〕中信兄弟今天在亞太成棒主球場和統一獅進行公辦熱身賽，結果王牌洋投羅戈一開局就連飆3次三振，前4局都未被敲安打，到5局下卻出現被敲3支安打失2分的亂流。兄弟最終遭獅隊3：6逆轉吞敗，但總教練平野惠一賽後卻指出，「一直覺得羅戈有點太順利，太順利反而很可怕，希望他在熱身賽遇到一些亂流，這樣才不會順過頭。」

今天是羅戈在本季公辦熱身賽的第3度登板，前兩場各投3局、4局無失分，此役希望他能將局數拉到5局，結果前4局對獅隊送出12上12下，看似可以輕鬆完成任務。但到了5局下，羅戈先被獅隊4棒林培緯敲出安打，雖立即送出三振，但又接連被敲出安打，還包括7棒林泓弦敲出帶兩分打點的適時安打，此時投手教練王建民上丘，隨後他被陳重廷擊出深遠左外野飛球遭接殺後，王建民二度上丘換投。

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羅戈累計用74球投4.2局被敲3安失2分，並飆出7次三振。儘管未投完5局，平野卻直言，反而希望他在熱身賽遇到一些亂流，這樣才不會順到過頭，「剛好今天5局有緊張局面，最後以失2分結束，做得其實很好。」

「羅戈不只前4局無失分的完美表現，前兩場也投得很好，還沒開季就這麼順利，其實反而讓人擔心」，平野強調，在5局出現危機、有緊張的狀況，「看到這樣，比較放心一點了。因為選手就是這樣，希望選手找到課題，一關一關去過，這樣才能成長。」只是對於羅戈是否就是下週六開幕戰的首選，平野則說，目前都還在競爭階段。

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