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HBL》蘇衡大三元率陽明高中破「小巨蛋魔咒」 相隔17年再闖冠軍賽

2026/03/21 17:54

陽明高中許語珊（中）率隊打進冠軍戰。（記者林正堃攝）陽明高中許語珊（中）率隊打進冠軍戰。（記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕隊史從未在台北小巨蛋贏下首戰的陽明高中，本屆拒絕再打季軍賽，今天在114學年HBL女子甲級4強賽靠許語珊、吳宣伶、蘇衡、張妤昕各司其職，其中蘇衡更完成「大三元」，最終陽明以78：57大勝南山高中，相隔17年再度晉級總冠軍賽，明天將跟尋求3連霸的衛冕軍北一女中爭后冠。

HBL從103學年起固定將4強賽辦在台北小巨蛋，陽明隊史6度在小巨蛋的4強賽都輸球，只能在隔天爭季軍，本屆再度前進小巨蛋，4強對上南山高中，首要目標就是突破「小巨蛋魔咒」，期許能繼97學年後再度殺入冠軍戰。

矢志前進冠軍賽的陽明，此仗在上半場打完就取得39：29領先，第3節再把領先差距擴大，單節只讓南山高中拿5分，南山即使在第4節努力追分，但也是為時已晚，最終陽明就成功帶走爭冠門票。陽明當家主控的蘇衡此仗10分、10籃板、11助攻，許語珊繳出17分、13籃板，吳宣伶斬獲16分，張妤昕進帳10分。

南山高二主力林念臻在8強賽對上淡水商工曾有單場40分的代表作，首度站上小巨蛋拿下11分，謝依臻貢獻15分，王峟筑拿10分，南山輸球明天將跟永仁高中爭季軍。

陽明高中蘇衡跳投得分。（記者林正堃攝）陽明高中蘇衡跳投得分。（記者林正堃攝）

陽明高中許語珊上籃得分。（記者林正堃攝）陽明高中許語珊上籃得分。（記者林正堃攝）

陽明高中陳芯。（記者林正堃攝）陽明高中陳芯。（記者林正堃攝）

陽明高中吳宣伶跳投得分。（記者林正堃攝）陽明高中吳宣伶跳投得分。（記者林正堃攝）

南山高中謝依臻。（記者林正堃攝）南山高中謝依臻。（記者林正堃攝）

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