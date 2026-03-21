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UBA》健行吞3連敗恐中斷連10年4強！劉孟竹：球員太容易鬆懈

2026/03/21 17:55

健行科大複賽苦吞3連敗。（大專體總提供）健行科大複賽苦吞3連敗。（大專體總提供）

〔記者盧養宣／台北報導〕健行科大今在114學年度UBA大專籃球聯賽公開男一級8強，浪費一度13分領先，以68：73不敵台灣藝大，複賽苦吞3連敗，連續10年闖進4強的紀錄嚴重拉警報。

健行今首節攻守失序，被台藝大打出23：10攻勢，次節靠陳威宇、廖本謙開火逐漸弭平差距，單節打出36：15猛攻反超，第三節更一度握有13分領先，但決勝節陷入長達5分鐘的得分大當機，末節只拿下7分，目前戰績1勝3敗，離4強愈來愈遠。

健行自104學年度升上UBA大專籃球聯賽公開男一級後，連續10年都不曾缺席4強，今年恐中斷此紀錄，健行科大總教練劉孟竹賽後表示，球員狀況很差，「傷兵陸續回歸練球狀況還不錯，但正式比賽完全大失常，執行力沒有做好，球員太容易鬆懈，沒有得到教訓。」

劉孟竹表示，健行預賽傷兵不少還可以拿下14勝1敗，可能讓球員因此鬆懈，「球員可能覺得怎麼樣都可以贏球，每一場都漏太多防守籃板，給對手二次進攻籃框的機會，球員都覺得史密斯可以抓到籃板，沒有人去卡位。」

對於健行可能中斷連10年的4強紀錄，劉孟竹苦笑，「那他們也算歷史留名，不然還能怎麼辦，剩下來每一場都要全力拚，這個坑挖的太大了。」

健行得分王劉丞勳去年夏天畢業投入職籃，劉孟竹不諱言，現在球隊少了一個「Key Man」可以穩住球隊，「但也不能怪球員，大家都想贏。」

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