UBA》參加柯瑞訓練營意義非凡 王威翔「殺死比賽」比出偶像招牌手勢

台灣藝大王威翔比出柯瑞招牌手勢。（大專體總提供）

〔記者盧養宣／台北報導〕台灣藝大今在114學年度UBA大專籃球聯賽公開男一級8強，靠王威翔關鍵時刻挺身而出，以73：68力退健行科大，收下關鍵第2勝，王威翔更在得分後比出偶像柯瑞（Stephen Curry）招牌的「晚安」手勢興奮慶祝。

台藝大今首節就打出23：10攻勢，但次節被健行以36：15攻勢反超，第三節更一度落後多達13分，不過台藝大展現韌性，末節以9：0一波流開局，王威翔關鍵時刻展現強心臟，倒數2分3秒在弧頂轟進超前三分彈，助隊取得69：66領先，接著又在飛尼克斯助攻下放進2分，隨後他將雙手放在臉頰旁邊，向柯瑞致敬，雖然不是在三分得手後比出這個手勢，但他賽後說這個手勢也有「殺死比賽」的意味。

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王威翔去年夏天獲邀參加柯瑞的訓練營，是台灣唯一男子代表，他今表示，「參加那場訓練營對我的人生來說意義重大，很興奮能見到兒時偶像，在他身邊也學習到世界頂尖球員是如何準備比賽，以及對比賽的執念。」談到那顆「殺死比賽」的三分球，王威翔則說，「當下沒想太多，教練跟我說，空檔出來就果決出手。」

王威翔今攻下15分、7籃板、7助攻，徐堂琪拿下全隊最高22分、另有11籃板，由於8強多隊呈現「互咬」，台藝今拿下第2勝相當關鍵，但總教練葛記豪表示，賽前並未太在意各隊戰況，「我不想花時間算這個，重要的是每天把球打好，今天球隊就算落後也沒有慌，證明不會只會打順風球。」

王威翔。（大專體總提供）

台灣藝大擊敗健行科大。（大專體總提供

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徐堂琪攻下全場最高22分，外加11顆籃板。（大專體總提供）

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