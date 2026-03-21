TPBL》高錦瑋19分成為聯盟首位達標千分本土 雲豹打爆戰神

桃園台啤永豐雲豹高錦瑋（右）持球進攻。（記者陳志曲攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕高錦瑋今天成功反彈，投進5顆三分球、拿19分，成為TPBL首位達標千分里程碑的本土球員，率領桃園雲豹在客場以99：73痛宰台新戰神，終結近期3連敗低潮，以19勝9負鞏固TPBL聯盟龍頭。

高錦瑋前2場表現低迷，尤其三球命中率淒慘無比，合計10投僅2中，場均只有7分進帳，也讓雲豹難以取勝，不過，他今天重拾手感，全場11投6中，包含三分球8投5中拿19分，另傳出6助攻串聯球隊攻勢，林信寬有11分，克羅馬拿22分、12籃板，迪亞洛拿21分、12籃板，雲豹全場最多領先達26分，讓勝負毫無懸念。

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值得一提的是，高錦瑋是聯盟首位達成千分里程碑的本土，他說：「很開心達成紀錄，但更開心是球隊能夠贏球，這才是最重要的事。」

戰神的本土進攻能量不足，雷蒙恩13分已是最佳，洋將也沒有狂轟猛炸的表現，威力斯拿17分，恩多10分，梅克10分，最終吞下2連敗。

桃園台啤永豐雲豹高錦瑋。（記者陳志曲攝）

桃園台啤永豐雲豹高錦瑋。（記者陳志曲攝）

臺北台新戰神雷蒙恩（中）遭對手壓迫防守。（記者陳志曲攝）

桃園台啤永豐雲豹高錦瑋（左）。（記者陳志曲攝）

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