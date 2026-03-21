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HBL》拚2連霸差1勝！松山高中逆轉能仁家商 明晚決戰南湖高中

2026/03/21 20:07

松山高中王浚善攻下15分，助松山挺進冠軍戰。（記者林正堃攝）松山高中王浚善攻下15分，助松山挺進冠軍戰。（記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕尋求2連霸的「綠色神盾」松山高中今天在末節打出一波猛攻，最終以66：62逆轉能仁家商，取得114學年HBL男子甲級冠軍賽門票，明晚將跟隊史首闖冠軍戰的南湖高中爭冠。

能仁在首節成功壓制松山，取得19：9領先，不過衛冕軍松山在第2節強勢反彈，雙方半場結束，松山以30：27領先。

易籃再戰，能仁在第3節又以21：12，取得超前，松山於第4節再度還以顏色，打出一波18：4再度站上領先位置，能仁雖然一度追到3分差距，可惜最後葉以勒三分球未能投進，最終就由松山收下總冠軍賽入場券。

松山此仗王浚善15分，任語璿12分，潘辰武8分、9籃板，劉廷寬10分、8籃板和6助攻，周昱陳8分、6抄截，潘彥銘8分、7籃板。

能仁方面，莊肇紘繳出22分、12籃板，隊長陳建勳進帳12分，可惜末節進攻大當機，明天將跟東泰高中爭季軍。

松山高中王浚善上籃得分。（記者林正堃攝）松山高中王浚善上籃得分。（記者林正堃攝）

松山高中王浚善上籃得分。（記者林正堃攝）松山高中王浚善上籃得分。（記者林正堃攝）

松山高中任語璿。（記者林正堃攝）松山高中任語璿。（記者林正堃攝）

松山高中劉廷寬跳投得分。（記者林正堃攝）松山高中劉廷寬跳投得分。（記者林正堃攝）

松山高中周昱陳。（記者林正堃攝）松山高中周昱陳。（記者林正堃攝）

松山高中潘辰武。（記者林正堃攝）松山高中潘辰武。（記者林正堃攝）

松山高中挺進冠軍戰。（記者林正堃攝）松山高中挺進冠軍戰。（記者林正堃攝）

能仁家商莊肇紘。（記者林正堃攝）能仁家商莊肇紘。（記者林正堃攝）

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