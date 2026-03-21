企排》台電女排冠軍賽G1扳倒龍頭鯨華 還沒奪冠但球員先哭了

蔡幼群。（資料照，排球協會提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕企業21年排球聯賽例行賽排名第三的高雄台電女排，繼昨日挑戰賽扳倒新北中纖，今再寫驚奇，在屏東縣立體育館逾千人觀戰下，以25：17、25：16、25：27、25：22扳倒排名賽龍頭台北鯨華，在三戰兩勝的總冠軍賽拔頭籌。

身高174公分主攻手蔡幼群此役拿下22分是兩隊最高，隊長許菀芸和中間手林采臻各有17、15分進帳。鯨華許恆芸14分為全隊得分最高，陳莉鈞、陳潔各拿11分。

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蔡幼群說，感覺先前在例行賽時，台電的小學妹「比較沒有目標」，也給自己太大壓力，打得放不開也沒信心，「但是來到挑戰賽和冠軍賽，目標很明確，就是一定要贏，我們有彼此提醒要果斷、要有霸氣！」至於用再見發球幫助台電拿下賽末點的林采臻，賽後哭紅雙眼，她激動說，「贏在團隊連結與不放棄」，她淚水止不住，也讓隊友黃芯瑜大呼：「別再哭啦」！

鯨華隊長、舉球員廖苡任賽後說，今日接發球是最大問題，「排球運動最重要的就是接發球，發現問題之後，我們必須趕快設法解決問題。」她坦言，來到屏東是台電主場，「我們接發球確實比較有壓力，加上今天失誤也太多。」她稱讚對手處理球的細膩度，「這是我們要學習的。」

企排21年冠軍明將出爐，高雄台電若能再拿一勝，就會直接封后，但若15點開打之戰，最終由臺北鯨華獲勝，兩隊戰成1：1平手，16點30分就將接著進行15分的黃金決勝局，決定誰是冠軍。

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