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UBA》政大擺平黎明拉出跨季69連勝 陳子威點出宋昕澔的課題

2026/03/21 20:34

政治大學宋昕澔。（大專體總提供）政治大學宋昕澔。（大專體總提供）

〔記者盧養宣／台北報導〕衛冕軍政治大學今在114學年度UBA大專籃球聯賽公開男一級8強，在宋昕澔拿下17分領軍之下，以89：72擊敗黎明學院，跨季69連勝到手，續朝6連霸邁進。

賽前2勝1敗的黎明學院有備而來，今首節打出29：21攻勢，次節更一度取得40：29優勢，政大靠宋昕澔挺身而出，在第二節結束前追到44：44，易籃後黎明仍與政大打得有來有往，衛冕軍末節才以23：9攻勢甩開對手糾纏，延續連勝紀錄。

宋昕澔拿下全隊最高17分，另有6籃板、4助攻，出現3次失誤，總教練陳子威表示，宋昕澔上季拿下助攻王，今年在控制比賽節奏上進步不少，但在助攻、失誤比上可以再加油，「我們盡量把他跟徐得祈搭配，在這個階段大家對他會有很多針對性防守，就是希望他打得更有效率。」

政大複賽拿下4連勝，陳子威表示，目前球隊狀況不到特別好，「今天黎明也給我們很好的考驗，我們上半場打得不是很好，下半場有打出我們的節奏，後續的比賽愈來愈有強度，相信他們化學效應會更好。」

宋昕澔今夏即將畢業投入選秀，他以旅外為目標，但並未設限哪一個聯盟，「主要看發展空間，我覺得去哪裡都一樣，重要的是有機會上場，吸取經驗才能有所成長。」

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